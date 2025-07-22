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打擊垃圾內容 YouTube刪除近1.1萬個宣傳中俄頻道

中央社／ 舊金山21日綜合外電報導
搜尋引擎巨人Google今天宣布，第2季已移除近1.1萬個與中國、俄羅斯等政府宣傳相關的YouTube頻道及其他帳號。路透
搜尋引擎巨人Google今天宣布，第2季已移除近1.1萬個與中國、俄羅斯等政府宣傳相關的YouTube頻道及其他帳號。路透

搜尋引擎巨人Google今天宣布，第2季已移除近1.1萬個與中國、俄羅斯等政府宣傳相關的YouTube頻道及其他帳號。

根據微軟國家廣播公司（MSNBC）報導，YouTube這次移除的頻道中，有超過7700個是與中國相關。

這些網路活動主要是以中英文分享內容，宣傳中國、支持中國國家主席習近平，同時評論美國外交事務。

超過2000個遭移除的頻道是與俄羅斯相關。這些頻道以多種語言發布，內容支持俄羅斯，批評烏克蘭、北大西洋公約組織（NATO）以及西方國家。

Google已於5月移除與俄羅斯官方媒體「今日俄羅斯」（Russia Today, RT）相關的20個YouTube頻道、4個廣告帳號以及1個部落格。「今日俄羅斯」被指控在2024年美國大選前向知名保守派網紅支付社群內容費用。

根據美國國家廣播公司（NBC News）新聞報導，川普總統堅定支持者普爾（Tim Pool）、魯賓（DaveRubin）與強生（Benny Johnson）3人，均為起訴書中所提到的田納西公司Tenet Media製作內容。

YouTube自2022年3月起開始封鎖「今日俄羅斯」頻道，當時正值俄羅斯入侵烏克蘭後不久。

Google威脅分析小組（Threat Analysis Group）目的在打擊全球假訊息活動與「協同影響」行動，主動刪除帳號是小組工作一環。

Google在第2季報告中還概述刪除與亞塞拜然、伊朗、土耳其、以色列、羅馬尼亞、迦納相關，針對政治對手的影響力活動。

這些活動圍繞日益惡化的地緣政治衝突，包括以巴戰爭雙方的說法。

YouTube發言人在聲明中表示：「最新的更新結果符合我們對這項定期持續工作的預期。」

Google在第1季刪除超過2.3萬個帳戶。

Meta上週宣布，為打擊「垃圾內容」，將在2025年上半年之前，刪除約1000萬個冒充大型內容生產者的使用者個人檔案。

頻道 Google YouTube 俄羅斯 美國大選

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