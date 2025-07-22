Fed捍衛總部裝修案再出招：用影片帶民眾看施工現場

川普政府已以聯準會（Fed）總部大樓裝修案超支為由，猛攻Fed主席鮑爾管理失當，Fed則再度出招捍衛其裝修計畫：在YouTube官方頻道發布施工現場的虛擬參觀影片。

Fed在這支6分多鐘的影片裡，展示翻修現場，包括拆除石棉墊圈和安裝防爆窗的畫面，並於影片內說明翻修計畫內容，強調已變更最初在2021年送交給規畫委員會的提案，縮減翻修規模。

在鮑爾持續抗拒川普降息施壓之際，始於2021年、預算超支約7億美元的Fed總部大樓裝修案，已成為川普政府對鮑爾的最新攻擊議題。川普政府抨擊最初提交給國家資金規畫委員會（NCPC）的翻修計畫包含一些浮誇設施，例如兩座噴泉以及供員工使用的屋頂露臺，還批評會有VIP用餐室與私人電梯。

不過，噴泉和屋頂露臺並未非最新翻修提案的內容，Fed也已澄清總部不會有VIP用餐室和私人電梯。

白宮副幕僚長布萊爾（James Blair）等川普政府高階官員已要求參觀施工現場，布萊爾18日則回絕Fed提議在當天晚間7時參訪施工現場，表示他不想在下班時間看施工現場，「我們想看目前情況」，「我們想看施工樣貌」。他已指稱Fed總部就像「國家廣場的泰姬瑪哈陵」。

白宮也已指控Fed已偏離穩定物價與促成健全勞動市場的職責，例如對氣候相關議題的研究。引領尋找鮑爾接班人的財長貝森特21日呼籲，Fed應進行「非貨幣政策運作的全面內部評估」，「大幅偏離使命與機構愈變愈大，已讓Fed進入可能危及核心貨幣政策使命獨立性的領域」。

專家認為，這些攻擊意在削弱鮑爾的誠信，或是為罷黜他的Fed主席之位鋪路。根據法律規範，鮑爾只能在「有緣由」的情況下才能被拔除Fed主席職務，但「緣由」的意涵模稜兩可，法律專家常解讀為整體行為不當或違法。

紐時指出，這促使川普政府試圖塑造指控川普的根據，指控他對Fed總部翻修案的管理失當，川普也質疑鮑爾可能涉及「舞弊」，他上周說，「我的意思是，（Fed）25億美元的裝修可能涉及舞弊」。