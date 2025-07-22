IMF「二把手」高萍娜8月底卸任 川普將能安插「自己人」

國際貨幣基金（IMF）「二把手」高萍娜（Gita Gopinath）將在8月底卸任，給予美國總統川普任命接班人選的機會，從而在這個跨國機構發揮影響力。

IMF第一副總裁高萍娜在IMF任職六年多後，8月底將重返哈佛大學任教。她在社群媒體X發文表示，「我將重返學術界的根本，期望繼續推動國際金融和經濟學的研究邊界，以回應全球挑戰，並且訓練下一代經濟學家」。

高萍娜是在印度出生的美國公民，2019年成為IMF首位女性首席經濟學家，2022年1月獲拔擢為三位第一副總裁的其中一人，負責監督IMF多邊監測，以及該基金對財政、貨幣及國際貿易政策的分析，經濟學與管理職能都廣受好評。她曾說，貿易戰對新興市場央行構成的挑戰，甚於新冠肺炎疫情。

IMF表示，總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）將「及時」任命高萍娜的接班人。IMF的第一副總裁通常是由美國政府提名，總裁則由歐洲提名。

美國財政部還沒揭露接任高萍娜的潛在人選。川普政府已表達希望改革IMF和世界銀行等布列敦森林體系機構，美國財長貝森特4月指控這兩個機構「偏離使命」，呼籲從氣候變遷與性別議題等「雜亂無章且毫無焦點的議程」縮手，美國和其他國家必須「讓IMF再度成為IMF」，認為氣候、性別及社會議題「不是IMF的使命」。

但貝森特也說IMF和世界銀行有「長久價值」，緩解了美國可能退出這兩個機構的憂慮。