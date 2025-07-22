快訊

護理師當上醫院副院長 馮明珠捲婚外情及管理爭議風暴

歲建星發功…4生肖「大暑」後財庫積沙成塔！雞快斜槓、他人脈通錢脈

搶修遭電擊…台電員工器捐撤維生系統 父喊話：爸爸愛你，永遠以你為榮

IMF「二把手」高萍娜8月底卸任 川普將能安插「自己人」

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
國際貨幣基金（IMF）第一副總裁高萍娜（Gita Gopinath）將在8月底卸任。路透
國際貨幣基金（IMF）第一副總裁高萍娜（Gita Gopinath）將在8月底卸任。路透

國際貨幣基金（IMF）「二把手」高萍娜（Gita Gopinath）將在8月底卸任，給予美國總統川普任命接班人選的機會，從而在這個跨國機構發揮影響力。

IMF第一副總裁高萍娜在IMF任職六年多後，8月底將重返哈佛大學任教。她在社群媒體X發文表示，「我將重返學術界的根本，期望繼續推動國際金融和經濟學的研究邊界，以回應全球挑戰，並且訓練下一代經濟學家」。

高萍娜是在印度出生的美國公民，2019年成為IMF首位女性首席經濟學家，2022年1月獲拔擢為三位第一副總裁的其中一人，負責監督IMF多邊監測，以及該基金對財政、貨幣及國際貿易政策的分析，經濟學與管理職能都廣受好評。她曾說，貿易戰對新興市場央行構成的挑戰，甚於新冠肺炎疫情。

IMF表示，總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）將「及時」任命高萍娜的接班人。IMF的第一副總裁通常是由美國政府提名，總裁則由歐洲提名。

美國財政部還沒揭露接任高萍娜的潛在人選。川普政府已表達希望改革IMF和世界銀行等布列敦森林體系機構，美國財長貝森特4月指控這兩個機構「偏離使命」，呼籲從氣候變遷與性別議題等「雜亂無章且毫無焦點的議程」縮手，美國和其他國家必須「讓IMF再度成為IMF」，認為氣候、性別及社會議題「不是IMF的使命」。

但貝森特也說IMF和世界銀行有「長久價值」，緩解了美國可能退出這兩個機構的憂慮。

IMF 川普 世界銀行

延伸閱讀

川普的軟肋是他？操弄關稅得心應手卻搞不定鮑爾！謝金河揭密美國利率政策

川普想開除鮑爾？反被笑封「懂王」：沒有你市場早降息了

川普新歡換人做！德國商報專欄：現在最愛黃仁勳

報復艾普斯坦裸女賀函新聞 白宮排除華爾街日報記者採訪川普蘇格蘭行

相關新聞

IMF「二把手」高萍娜8月底卸任 川普將能安插「自己人」

國際貨幣基金（IMF）「二把手」高萍娜（Gita Gopinath）將在8月底卸任，給予美國總統川普任命接班人選的機會，...

微軟伺服器遭大規模網攻 約100個組織受影響

兩個參與揭露此次網路間諜活動的機構今天表示，截至上週末，針對微軟（Microsoft）伺服器軟體的大規模網攻已影響大約1...

股價狂噴502%！美最新「妖股」Opendoor成交量竟占大盤10%

堪稱美國最新「妖股」的美國線上房地產買賣平台Opendoor Technologies周一股價一度暴漲120%，延續一周...

喝可樂顧健康？百事推出益生元可樂 挽回Z世代消費者的心

百事公司（PepsiCo）周一推出全新健康版本的「百事益生元可樂」（Pepsi Prebiotic Cola），融合該集...

美眾議員致函科技巨頭 要求交待海底電纜採用陸製組件現況

美國眾議院國土安全委員會以電郵發布新聞稿說，美國國會三位議員致函Google、Meta、微軟和亞馬遜，關切海底電信基礎設...

貝森特呼籲Fed進行全面內部檢討 支持降息想法

美國財政部長貝森特周一（21日）在CNBC的訪談中建議，全面檢討整個聯準會（Fed）職能，而且不是只針對近期受到爭議的大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。