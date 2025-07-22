股價狂噴502%！美最新「妖股」Opendoor成交量竟占大盤10%

堪稱美國最新「妖股」的美國線上房地產買賣平台Opendoor Technologies周一股價一度暴漲120%，延續一周來驚人的漲勢，而且成交爆大量，在美股交易所當日整體股票買賣占了接近一成的交易量，凸顯這檔近來在散戶與社群媒體間突然爆紅的「迷因股」持續吸引注意。

根據彭博資訊彙整的數據，Opendoor股票周一（21日）買賣換手量達到約19億股，相當占美國交易所整體股市活動的約10%。這樣的交易量，是過去三個月平均值的17倍。

這家位於亞利桑那州坦佩的企業，一周前股價還不到每股1美元，周一收盤飆漲43%至每股3.21美元，已連續第六個交易日大漲。由於盤中波動劇烈，這檔股票在下午一度觸發暫停交易機制。

連日暴漲也使得Opendoor股價自7月來累計上漲高達502%，令人回想起2021年遊戲驛站（GameStop）帶動的迷因股狂潮。

近幾日，Opendoor成為散戶投資人在社群媒體上的熱門話題，尤其是在多倫多避險基金EMJ Capital創辦人傑克森在社群平台 X 連續發文鼓吹買進後。周一下午，Opendoor在Stocktwits平台上被列為交易最活絡的股票，也在Reddit社群平台的WallStreetBets討論版中被大量提及。

Miller Tabak +首席策略師馬利表示：「散戶投資人現在就像重返1999年一樣開派對。這些新『迷因股』的走勢令人想起我們在1999年看到的情況。Opendoor的走勢就是其中最戲劇化的例子。」

他說，這些劇烈波動也讓人回想起2021年GameStop時期，當時散戶投資人透過Reddit等平台集體推漲小型、波動性高的個股。追蹤在社群平台上高人氣股票的「瑞銀迷因股指數」周一也上揚4%，漲幅由Beyond 、Beyond Meat和Virgin Galactic控股公司領軍。

其他大幅波動的迷因股包括固態電池製造商QuantumScape，過去一個月股價大漲近200%，以及加密貨幣挖礦業者Bit Mining，同期間大漲87%。

Bokeh Capital Partners投資長佛瑞斯特表示，這類迷因股的暴漲總是會消退，「每一筆賣出交易，背後都有一個買方，但當買方不再，價格就會下跌」。

Opendoor在2020年透過與特殊目的收購公司（SPAC）合併而上市。這檔股票歷經2021年初的熱潮後一路走跌，今年在展開這波驚人六連漲之前，股價曾下跌逾51%。