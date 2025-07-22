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喝可樂顧健康？百事推出益生元可樂 挽回Z世代消費者的心

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
。擷自百事可樂Instagram
。擷自百事可樂Instagram

百事公司（PepsiCo）周一推出全新健康版本的「百事益生元可樂」（Pepsi Prebiotic Cola），融合該集團近期收購的益生元氣泡飲品牌Poppi的特色，力圖挽回對傳統碳酸飲料日漸冷感的Z世代消費者

百事美國飲品事業部門負責人克里希南（Ram Krishnan）表示，這款新品是對可樂的「重新詮釋」，用以回應消費者對健康成分的期待。

百事益生元可樂的與Poppi配方相似，不含人工甜味劑、每罐有5公克蔗糖、添加3公克益生元纖維，熱量是30卡路里。這類成分推動現代汽水市場的規模成長至18億美元。

新產品推出原味與櫻桃香草雙口味，11月黑色星期五將率先在網路開賣，明（2026）年2月陸續進駐實體通路。單罐（約360毫升）與一套8罐的定價都略高於傳統百事可樂，更接近Poppi的高端定位。

根據市調機構Kantar，傳統可樂的每月人均飲用次數已從9.4次降至7.7次，無糖可樂銷量近三年跌幅更達27%，顯示Z世代對這類風味的接受度明顯低於年長族群。

雖然Poppi也有可樂口味飲品，但該品牌的水果風味更受歡迎，這為百事可樂留下市場切入空間。

品牌 消費者 百事可樂

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