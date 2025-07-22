貝森特呼籲Fed進行全面內部檢討 支持降息想法

美國財政部長貝森特周一（21日）在CNBC的訪談中建議，全面檢討整個聯準會（Fed）職能，而且不是只針對近期受到爭議的大樓整修計畫。他也支持在通膨大致溫和的情況下，聯準會可能應該降息的想法。

貝森特周一在CNBC《Squawk Box》節目上說：「我們現在需要做的，是審視整個聯準會制度，看看他們是否成功」，「如果是像聯邦航空總署（FAA）這樣的機構，而且我們看到出這麼多錯，我們早就回頭檢視為何會發生問題」。

貝森特稍後在社群平台X上發文表示，他呼籲進行的全面檢討，是指聯準會應該對其非貨幣政策的運作進行徹底的內部檢討。貝森特認為，非貨幣政策領域的疏失，有可能損及Fed核心貨幣政策職責的獨立性。

他舉Fed大規模整修總部大樓這個例子，主張一個年營運虧損超過1,000億美元的機構，是否適宜進行這樣的整修，應該好好檢討。他強調，Fed會定期檢視貨幣政策架構，「我敦促領導階層現在也應以同樣的精神，啟動、發布並落實涵蓋整個機構任務的全面檢討，以強化公信力」。

貝森特說，這將有助於提升聯準會在美國人民心中，針對其引導美國貨幣政策核心職責的信任。

川普在白宮的人馬最近瞄準聯準會的總部整修案超支猛攻，該整修案預算現已膨脹至25億美元。有媒體報導，白宮官員計劃親自審視Fed總部整修案。

華爾街日報日前報導，貝森特說服川普不要開除聯準會主席鮑爾。CNBC向貝森特查證，他回答：「川普總統會徵詢各種不同的意見，然後再做出決定。他會收集很多資訊，最終還是由他來定奪。」

在利率問題方面，貝森特認為，美國通膨基本上已趨緩，他支持聯準會應該考慮降息的想法。貝森特說，「他們先前一直在散布關稅會引發通膨的疑懼，但到目前為止，我們幾乎沒看到什麼通膨」。