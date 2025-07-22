油價小跌 原油需求疑慮不退 金價勁揚逾1%觸一個多月高點

國際油價周一（21日）小幅走低，延續上周跌勢，市場對原油需求的擔憂揮之不去；金價升至一個多月來的最高，在缺乏相關經濟數據的背景下，交易員評估關稅對通膨和利率的影響。

油價小跌

布蘭特原油9月期貨下跌7美分，至每桶69.21美元；周二到期西德州中級原油（WTI）8月期貨下跌14美分，收於每桶67.20美元，更為活躍的9月合約收於每桶65.95美元。

油價小幅走低，延續上周的跌勢，因為美國貿易談判缺乏進展以及歐盟最新制裁尚未削弱俄羅斯能源出口，導致市場對原油需求的擔憂揮之不去。

歐盟上周通過多項對俄制裁措施，包括進一步下調俄羅斯原油的價格上限。但對俄羅斯柴油的限制要到明年1月才會全面生效。

儘管油價自5月初以來呈上行趨勢，但WTI年迄今仍然下跌，主要受川普的貿易戰以及石油輸出國組織與盟國（OPEC+）逐步增產的影響。

CIBC Private Wealth Group高級能源交易Rebecca Babin說：「在缺乏催化劑的情況下，阻力最小的路徑可能是進一步下跌。」

金價升至一個多月來最高水準

現貨金價21日收盤大漲1.4%，報每英兩3,397.05美元。

周一，美元和美債殖利率雙雙走低，推動金價一度上漲1.5%。通常情況下，美元走弱或低利率環境會有利於黃金價格表現。

據道明證券的說法，總體避險基金已開始回補此前建立的黃金空頭部位。該行大宗商品策略師Daniel Ghali在一份報告中表示，黃金仍有進一步上漲空間，推動因素包括貿易戰、重啟的降息周期、停滯性通膨環境，以及央行公信力受到質疑。

白銀現貨上漲2%，報每英兩38.9518美元。