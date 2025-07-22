美元追隨美債殖利率走低 日圓在參院選舉後勁升

美元指數周一下跌，跟隨了美國公債殖利率下滑走勢。日圓升值近1%，日本執政聯盟周日參院選舉失去多數席次，但日本首相石破茂表態將留任。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）下跌0.6%至97.853。美國10年期公債殖利率下跌約5個基點，至4.37%，跟進英國公債和德國公債的表現。

聯準會（Fed）主席鮑爾的職位受到來自總統川普和美國政府的威脅之際，市場關注焦點集中在利率前景上。

日圓兌美元勁升近1%，報147.43日圓，即使自民黨/公明黨失去參議院多數席位，但石破茂表示他將繼續留任。

Monex USA 交易主管Juan Perez說：「對於首相石破茂來說，選舉結果並不像分析家預測的那樣糟糕。自民黨成功將席次損失降到了最低，石破茂也沒有被迫辭職。」 「由於首相承諾繼續執政並解決財政政策方面的分歧，現實情況遠比預期樂觀，這總體上對日圓起了可喜的作用。」

日本現匯市場因假期休市，日圓成為全球投資者關注的焦點。

歐元兌美元升值0.6%至1.1693，交易員在等待歐洲央行周四的利率決定。英鎊兌美元升值0.5%至1.3487；美元兌加元貶值0.3%至1.3685。