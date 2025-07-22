台積電ADR連二日下跌 較台北交易溢價22.2%

台積電ADR周一（21日）下跌0.6%，收在238.85美元，較台北交易溢價22.2%。

標普 500 指數和那斯達克綜合指數周一再創收盤新高，受 Alphabet 在內大型股提振，不過收盤回吐了大部漲幅，投資人仍在關稅風險之中尋找企業獲利展現韌性的跡象。

標普 500 指數小漲8.81點，漲幅0.1%，收在 6,305.60 點，今年十度寫下收盤新高。那斯達克綜合指數漲 78.52點，漲幅0.4%， 收在20,974.18 點，則是今年第12度改寫收盤新高。道瓊工業指數微跌19.12點，跌幅0.04%，收在44,323.07 點。

費城半導體指數漲0.1%，輝達（NVIDIA）跌0.6%。

台灣加權股價指數周一下跌42.57點收在23,340.56點。台積電下跌0.4%收在1,150.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後）漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 154.18 -0.38 152.50 1.10

中華電 CHT 128.85 +0.02 129.00 -0.12

台積電 TSM 1,405.58 -0.64 1,150.00 22.22

聯電 UMC 44.14 +0.27 43.50 1.46

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價