標普500指數和那斯達克再創新高 受Alphabet大型股提振

標普 500 指數和那斯達克綜合指數周一再創收盤新高，受 Alphabet 在內大型股提振，不過收盤回吐了大部漲幅，投資人仍在關稅風險之中尋找企業獲利展現韌性的跡象。

標普 500 指數小漲8.81點，漲幅0.1%，收在 6,305.60 點，今年十度寫下收盤新高。那斯達克綜合指數漲 78.52點，漲幅0.4%， 收在20,974.18 點，則是今年第12度改寫收盤新高。道瓊工業指數微跌19.12點，跌幅0.04%，收在44,323.07 點。

費城半導體指數漲0.1%，輝達（NVIDIA）和台積電ADR都跌0.6%。

Verizon的財報成為周一市場的一大亮點，這家電信公司調高業績展望後，股價大漲4%。鋼鐵生產商Cleveland-Cliffs股價大漲12%，該公司公布的淨損小於預期，並表示已委託摩根大通探討出售工廠事宜，包括最近在伊利諾伊州和賓夕法尼亞州閒置的三家工廠。

美國公債價格上漲，推動10年期公債殖利率從周五的4.432%降至4.37%。投資人預料聯準會（Fed）秋季降息，根據芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算9月至少降息25個基點的可能性為58%。

投資人將關注Fed主席鮑爾周二的談話，以了解Fed何時可能降息，尤其上周通膨數據有好有壞。

另外，投資人也密切關注關稅消息。白宮新聞秘書萊維特表示，川普可能在8月1日之前發出更多關稅函。她說，在這個最後期限前可能達成更多貿易協議。美國商務部長盧特尼克周日表示，儘管歐盟成員國正在探討對美國採取可能的反制措施，但他有信心美國能夠與歐盟達成貿易協議。

Miller Tabak的Matt Maley認為，川普政府未來將在關稅問題上採取更強硬的立場，這一點愈發明顯。因此，重要的是判斷股市目前是否已消化這一因素。

富國證券Christopher Harvey認為，受美國科技巨人具有韌性的強勁表現推動，標普500指數下半年可望出現兩位數漲幅。

Alphabet在周三公布財報前上漲2.7%。該公司和特斯拉都將在周三公布財報，為「科技七雄」財報拉開序幕。特斯拉下跌 0.4%，而蘋果上漲 0.6%，亞馬遜漲1.4%。

標普500 指數的 11 大類股有七個上漲，其中通信服務股領漲 ，上漲 1.9%，其次是非必需消費品股上漲 0.6%。