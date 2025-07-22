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科技巨擘財報受矚 美股多收漲標普那指創新高

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

美國Alphabet和特斯拉（Tesla）等科技巨擘本週將公布財報，且投資人看好可能有貿易協議降低美國關稅措施對經濟衝擊，激勵美股主要指數今天多收漲，其中標普與那指創新高。

道瓊工業指數微跌19.12點或0.04%，收44323.07點。

標準普爾500指數小漲8.81點或0.14%，收6305.60點。

那斯達克指數上漲78.52點或0.38%，收20974.18點。

費城半導體指數小升6.80點或0.12%，收5739.42點。

指數 美國 半導體

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