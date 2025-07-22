南韓7月來出口動能向上

最新數據顯示，南韓7月前20天的出口維持動能，反映出該國的經濟韌性，有望舒緩市場憂慮，但下半年前景仍有陰影。

南韓海關部門21日公布，經工作日差異調整後，7月前20天的出口額年增4.1%。相較之下，6月全月的出口增幅為6.8%。但未經調整的7月1-20日出口額減少2.2%，進口下滑4.3%，貿易順差為4.65億美元。

最新數據可能會緩和外界對南韓出口和成長走疲的擔憂，不過官員和分析師警告，全球保護主義抬頭，以及南韓與美國持續的貿易緊張，可能會使下半年前景蒙上陰影。而且7月初表現佳，也或許是由於提前拉貨。

彭博經濟學家表示，南韓出口在本月前20天維持強韌，凸顯全球對人工智慧（AI）晶片的需求暢旺、美國8月1日對等關稅上路前的提前拉貨潮、出口市場持續分散。

21日公布的數據顯示，南韓最大輸出品項半導體，出口成長16.5%，汽車出口成長3.9%。但美國50%關稅使鋼鐵持續蒙受壓力，出口下滑9.7%。

以各國而言，韓對美出口減少2.1%、進口也減少28.4%。對中國大陸出口縮水5.9%，但對歐盟出口成長3%。