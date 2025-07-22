日參院選舉執政聯盟慘敗 日圓強升 恐掀「三重災難」

日本20日選舉參議員，自民黨與公明黨組成的執政聯盟，確定未能獲得保有參議院過半席次所需的50席。自公執政聯盟如今在國會參眾兩院都是少數，陷入「雙少數」困境。這是1955年來由自民黨領導的歷屆日本政府首例。

兼任自民黨總裁的首相石破茂21日舉行記者會，雖表明續任，但並未設定留任的具體期限。對執政聯盟在兩院都沒過半，是否考慮擴大執政聯盟，他則答道，目前沒這個想法，呼籲在野黨一起合作共赴國難。石破茂自去年10月眾議員大選起，在三場重要選戰已苦吞三連敗，其政治地位更搖搖欲墜。

選舉結果顯示，民眾對生活成本危機的不滿持續升溫，削弱了對執政聯盟的支持度，並使主張減稅或反對外國人湧入的小型民粹政黨受益。

由於21日適逢日本國定假日，金融市場休市，使國際匯市成為反映市場情緒的主軸，當天日圓開高走高，到紐約早盤升值幅度更超過1%，至147.3日圓兌1美元。東京股債市22日開盤，屆時才能更完整看出市場對選後新局的反應。

市場則擔心，這場日本政壇「黑天鵝」事件，恐連帶衝擊美日關稅談判、美歐貿易紛爭，及紐西蘭等新興市場的通膨與降息等政策走向。

外媒報導稱為「避險模式啟動」，形容外匯交易員「手心冒汗」，擔憂日本政壇地震將引發「三重災難」，即外資大舉從日本股市外逃、日圓匯率劇烈波動、「安倍經濟學」遺產接下來恐全面崩解。

澳洲激石集團研究部門主管魏斯頓分析，自民黨雖可試圖與同屬保守派政黨的國民民主黨合作，擴大執政聯盟成員來填補在國會兩院表決時的不足席次，但如今石破手中的政治籌碼已明顯弱化。魏斯頓認為，儘管石破目前仍堅持留任，但市場已視他為政治「跛鴨」。

此時正值美日關稅談判進入倒數階段，雙方設定8月1日為期限。有分析指出，若石破請辭下台或日本政局進一步動盪，將使外資對日本市場信心潰散，並加劇股匯雙殺壓力。