川普簽署穩定幣法案 加密幣類股勁揚…以太幣攀新高價

隨著美國總統川普將監管穩定幣的GENIUS法案簽署成法,美國股市的加密幣相關公司股票價格今天應聲勁揚,世界第2大加密貨幣以太幣的價格也已攀上今年新高。

路透社報導,川普(Donald Trump)18日晚間簽署GENIUS法案(全名The Guiding and EstablishingNational Innovation for U.S. Stablecoins Act,指導與建立美國穩定幣國家創新法案,簡稱天才法案),這對一直遊說爭取監管架構以取得更大合法性的加密幣產業來說,是一大勝利。

加密幣交易所Coinbase股價今天開盤後上揚1.9%,穩定幣發行商Circle股價也上漲0.9%。

以太幣昨天已創下今年新高價,最新報價為3816.7美元。世界最大加密貨幣比特幣價格則小漲0.2%,但距離重返上週創下的歷史高點12萬3153美元還差3%多。

穩定幣目的在維持固定價值,通常以1比1與美元掛鈎。其主要使用者是加密幣交易商,用來在不同代幣間調動資金。隨著穩定幣使用量暴增,美國銀行(Bank of America)等華爾街大銀行也都規劃推出自家穩定幣。

GENIUS法案使得穩定幣受到監管,不得產生收益或支付利息。

德意志銀行(Deutsche Bank)指出,以太幣價格之所以上揚,是由於投資人為了繼續在去中心化金融當中產生收益,預料將把資金轉入以太幣作為替代方案。

美國資產管理公司伯恩斯坦(Bernstein)的全球數位資產部高級分析師楚甘尼(Gautam Chhugani)也說,銀行、支付業者和金融科技(fintech)公司將持續購買以太幣,以支付在區塊鏈當中配置穩定幣及代幣化資產時的交易手續費。