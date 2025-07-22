1分鐘看世界／南韓改善兩韓關係 傳開放個人遊北韓

東亞日報報導，為改善兩韓關係，傳南韓擬允許個人至北韓旅遊。南韓統一部21日回應說，正研議多種方案，拒對特定議題做評論，但同時表示，個人遊不違反制裁規定。北韓因發展核武受聯合國制裁，旅遊是該國少數取得現金的管道。

新加坡／提振股市 注資小摩等三金融機構

為提振股市掛牌量與交易量，政府第一階段擬撥款11億星元（8.56億美元），給摩根大通與另兩家國營金融機構，以強化流動性，擴大投資人參與股市；整體計畫規模達50億星元。

美國／SharePoint伺服器軟體被駭 微軟提醒政府、企業立即更新

微軟19日發布警告說，政府機關和企業用的SharePoint伺服器軟體，遭受駭客攻擊，建議立即安全更新，但Microsoft 365的同款線上軟體未到攻擊。專家估計逾1萬家公司面臨風險。

澳洲／麥格理搶學生住房商機 收購兩平台 掌理1.2萬床位

金融巨頭麥格理表示，將收購歐洲兩家學生住房專門平台Milestone和BaseStack Living，共掌理逾12,000張床位，交易價碼不公開，顯示學生住房已躍居歐洲投資客最青睞的房產。

歐盟／研議禁止採購燃油車 汽車租賃業五年後適用

德國畫報報導，歐盟執委會正研擬計畫，從2030年起禁止汽車租賃公司和大企業採購非電動車車款，若實現將影響60%的新車銷售業務。歐洲目前規劃在2035年前逐步停售燃油車。

英國／倫敦證交所擬改全天交易 滿足小戶投資人需求

倫敦證券交易所集團（LSEG）考慮開辦24小時交易，或延長交易時間，主因小戶投資人強烈要求能在非正規時間下單。該集團正針對科技要求及法規應用等方面，研究這項作法的實用性。

荷蘭／全球車廠四哥財報失色 上半年淨損達27億美元

全球車廠四哥Stellantis 21日說，上半年淨損初估達23億歐元（27億美元），主要是美國關稅造成3億歐元衝擊，以及整頓公司的開銷，由於表現與市場預期有落差，破例提前公布初步結果。

愛爾蘭／歐洲廉航一哥報喜 上季獲利倍增 股價勁揚

歐洲最大廉航瑞安航空21日表示，因晚鳥票票價高出預期，4-6月淨利年增逾一倍達8.2億歐元（9.53億美元），遠優於預期，激勵股價大漲近10%至25.40歐元，改寫盤中歷史新高。