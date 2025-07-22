地緣政治紛擾 全球上市公司 獲利失血

英國金融時報（FT）引述一份研究指出，全球年營收超過10億美元的近3,500家上市公司中，2017年以來因地緣政治和經濟不確定性而流失的獲利共計3,200億美元。

策略諮詢機構EY-Parthenon英國區宏觀及地緣戰略主管佩爾松說：「過去多年來享有低利率和相對穩定的地緣局勢，如今卻出現貿易摩擦乃至於全球衝突等一波波總經變化，政府政策和國際事件對企業價值和獲利的影響，堪稱數十年來之最。」

研究也發現，過去三年來，全球通膨捲土重來、俄羅斯入侵烏克蘭、英國公債市場震盪、以哈衝突，再加上川普重返白宮等事件輪番上演，英國股市富時100指數（FTSE 100）市值的變化，大約四成都是在重大經濟或地緣政治事件爆發當天出現的。在這3,500家全球企業中，有四分之一在2017至2024年間，未計利息、稅項前利益、折舊和攤銷獲利率（EBITDA）至少下滑5%。