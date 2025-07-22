搶救經濟 61企業挺德國製造…承諾三年內投入7,339億美元

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
西門子等61家德國企業21日發起「為德製造」的投資倡議。圖為德國總理梅爾茨（第一排左三）與各企業代表在柏林合照。（歐新社）
西門子等61家德國企業21日發起「為德製造」的投資倡議。圖為德國總理梅爾茨（第一排左三）與各企業代表在柏林合照。（歐新社）

西門子和德意志銀行等61家德國大企業21日發起名為「為德製造」（Made for Germany）的大型投資倡議，旨在重新恢復投資人對這個歐洲最大經濟體的信心，幫助德國擺脫經濟停滯。

彭博資訊報導，這61家公司21日透過聲明稿表示，已承諾會在2028年以前合計投資6,310億歐元（7,339.2億美元），其中包括已計劃和新承諾的資本投資、研發支出和外國投資人承諾，新的投資至少有「上千億歐元」。

西門子執行長博樂仁（Roland Busch）表示，他們將遊說政府加速批准基礎建設計畫，以及對付勞動市場短缺的措施。他說：「我們需要全員出擊。」

德意志銀行執行長齊芬（Christian Sewing）則表示：「我們全都在為同一個目標努力，這個目標最終將替德國和歐洲找回成長和競爭力。」

提振民間部門投資對德國再次刺激成長和終結過去三年停滯來說，至關重要。德國的汽車、化學和機械等主要產業，已長期面臨到比外國對手相對要高的能源成本，以及無論在國內或歐盟層級的龐雜繁文縟節等困境。

博樂仁和齊芬21日一同接受彭博電視訪問，博樂仁強調，這份倡議將不只有包含大企業和金融機構，也將包括中小企業和新創公司。

他說：「它們全都準備好投資這個我們相信具備創新實力的國家。我們相信有這些人在，我們將能使這個國家提升到另一個等級。」

博樂仁和齊芬21日稍晚將與其他企業領袖，一同將這項投資倡議提交給德國總理梅爾茨和財長克林拜耳。

梅爾茨率領的執政聯盟5月初上台，已承諾將推動深度改革和消除繁文縟節，以提升德國對投資人的吸引力和促進創新，並已指定5,000億美元的舉債投資，把老舊毀損的基礎建設加以現代化。

德國Ifo研究所所長福斯特（Clemens Fuest）表示，就重振德國經濟方面來說，這項倡議「方向正確」，但能帶來何種經濟影響還需要觀察。福斯特說：「問題在於這是否真的能持續。會是靠著政府舉債融資的曇花一現，或是長期真的能夠帶來更多投資？」

德國 投資人

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