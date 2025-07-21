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美國西南航空取消自由入座制 劃位登機「這時」上路

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美國西南航空（Southwest Airlines）將自明年1月27日起，首度實施劃位制登機，結束該航空逾半世紀傳統。美聯社
美國西南航空（Southwest Airlines）將自明年1月27日起，首度實施劃位制登機，結束該航空逾半世紀傳統。美聯社

美國西南航空（Southwest Airlines）將自明年1月27日起，首度實施劃位制登機，旅客可自7月29日起購買指定座位的機票

CNBC報導，此舉將終結西南航空逾半世紀以來採行的自由座政策，這個制度多年來與兩件免費托運行李優惠，共同成為該航空公司有別於同業的標誌。隨著西南航空尋求拓展新收入來源，盼跟上獲利較佳的競爭對手，上述兩個政策也將因此改變。

該公司曾於一年前首次宣布，預計取消自由入座的政策，但當時尚未訂立具體實施日期。新制度消息傳出，激勵該公司股價21日早盤上漲1.8%。

這項變革為西南航空全面改革營運模式的一環。該公司3月宣布，未來多數旅客將須支付托運行李費，也在今年春天推出新票價類別。該公司頂級顧客則可免於多項新限制與費用。

西南航空3月曾表示，公司多項改革措施今年可望為息稅前獲利（EBIT）增加8億美元，並在2026年進一步增至17億美元。

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