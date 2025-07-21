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美股早盤那指、標普再刷盤中歷史高 盧特尼克重申關稅「硬期限」

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美股21日早盤全面開高，投資人除了密切關注貿易議題的最新發展外，也靜候本周科技大廠財報出爐。路透
美股21日早盤全面開高，投資人除了密切關注貿易議題的最新發展外，也靜候本周科技大廠財報出爐。路透

美股21日早盤全面開高，標普500和那斯達克指數雙雙刷新盤中歷史新高，投資人除了密切關注貿易議題的最新發展外，也靜候本周科技大廠財報出爐。

道瓊工業指數上漲0.3%；標普500指數漲0.4%，那斯達克指數漲0.7%。費城半導體指數漲0.8%；台積電ADR漲0.4%。輝達接近平盤。

貿易議題再度成為市場焦點，美國商務部長盧特尼克20日表示，8月1日是各國關稅生效的「硬期限」（hard deadline），但「沒有什麼能阻擋各國在此之後與我方談判」。

美股上周收紅盤，標普500和那斯達克指數續創新高，主因財報季開局表現亮眼。FactSet數據顯示，標普500指數企業之中，62家已公布財報的公司，逾85%上季表現優於市場預期。美銀（BofA）表示，基於首周公布財報，企業第2季獲利年增幅估計達5%。

倘若「美股七雄」中，率先於本周公布財報的字母公司和特斯拉表現優於預期，有望激勵三大指數續揚。FactSet分析師John Butters預期，科技七雄第2季獲利將年增14%，標普500指數其餘的493家公司，同期獲利增幅估計僅3.4%。

個股方面，巴克萊（Barclays）21日將Dollar Tree股票由「持股續抱」上調至「加碼」，理由是消費者支出行為轉變，有望激勵該公司股價。Dollar Tree早盤漲1%。

指數 標普 美股

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