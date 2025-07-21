快訊

獨／捨韓國工作直奔台灣！韓援女神現身報名啦啦隊海選

影／才傳落石砸車釀2傷...蘇花公路又有災情 用路人哀「拿命賭」

市場看好美國與他國達成貿易協議 亞股漲多跌少

中央社／ 香港21日綜合外電報導

市場樂觀預期許多國家將在8月1日期限前與美國達成貿易協議，亞股今天多收高。同時，儘管日本執政聯盟在參議院選舉失利，首相石破茂說他將繼續執政，日圓今天走強。

法新社報導，台積電上週公布亮眼季報，加上有報導披露，人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）將獲准銷售關鍵半導體至中國，帶動科技股大漲。港股今天盤中觸及25000點，創3年多來首見。

目前與美方達成貿易協議以避免高額對等關稅的國家，僅英國、越南和印尼3國，但分析家認為，投資人期盼日本、韓國在內的國家也能盡快跟上。

美國近期公布的一系列經濟數據大致呈現正面走勢，顯示經濟依然健康，這不只帶動華爾街股市主要指數迭創新高，更推升市場樂觀情緒。

港股大盤恆生指數今天盤中觸及25010.90點，創2022年2月以來盤中最高，受惠於成分股阿里巴巴和京東等電商巨頭，以及外送平台美團漲勢帶動。

亞股方面，上海、新加坡、首爾、威靈頓、馬尼拉、曼谷及雅加達股市也收高；台北和雪梨股市收低；東京股市今天休市。

日本第27屆參議院選舉完成開票，執政聯盟自民黨、公明黨沒能保住過半數席次，繼眾議院之後，在參議院也成為少數執政黨。儘管如此，首相石破茂昨晚表態將繼續執政，日圓今天走強。

分析家指出，雖然選舉結果對自民黨和公明黨不利，但石破茂繼續執政暫時為市場帶來一些穩定性。

日圓兌美元盤中一度走強至147.69日圓，之後升幅略為收斂，報147.75日圓。

日本 石破茂

延伸閱讀

市場觀望台灣關稅結果 新台幣震盪走貶續測29.5元

票數未能過半！日本執政黨聯盟選舉慘敗 台學者：對中日關係影響不大

日本選舉自民黨慘敗 經濟大臣：與美關稅談判不受影響

自民黨的參院選大敗：迎向政治多黨化時代的轉捩點？石破茂難以逆轉的政治困局

相關新聞

黃仁勳全球崛起 縱橫歐美中國中東

黃仁勳最近紅得發紫，他出席北京「鏈博會」，受到搖滾巨星般的歡迎，他5月時與川普去了一趟中東，受到沙烏地和阿聯酋的國王歡迎...

地緣政治風險層出不窮 全球上市公司獲利蒸發3,200億美元

英國金融時報引述策略諮詢機構EY-Parthenon研究指出，全球年營收超過10億美元的近3,500上市公司中，2017...

看準投資人怕美元貶值！新興市場狂發歐元債 規模創十年高

新興市場的借貸者正以超過十年來的最快速度發行歐元計價債券，在投資人對「去美元化」的資產配置需求上升之際，積極利用歐元債市...

60萬人才外流後…希臘向海外菁英喊話：我們變了 返鄉吧！

希臘勞動部近期由部長凱拉梅奧斯（Niki Kerameus ）率領企業代表，赴倫敦、阿姆斯特丹等歐洲城市舉辦徵才活動，年...

微軟警告伺服器軟體遭大規模網攻 籲立即安全更新

美國科技大廠微軟（Microsoft）今天發布警告指出，政府機構與企業用於組織內部共享文件的伺服器軟體正遭受「主動攻擊」...

川普若開除鮑爾如何賺一筆？這些美元美債「鮑爾避險」布局夯

隨著美國總統川普頻頻抨擊聯準會（Fed）主席鮑爾，市場人士早已擬定完美的「鮑爾避險」策略，從押注美元走貶、到買進短債賣出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。