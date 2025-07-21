市場看好美國與他國達成貿易協議 亞股漲多跌少

市場樂觀預期許多國家將在8月1日期限前與美國達成貿易協議，亞股今天多收高。同時，儘管日本執政聯盟在參議院選舉失利，首相石破茂說他將繼續執政，日圓今天走強。

法新社報導，台積電上週公布亮眼季報，加上有報導披露，人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）將獲准銷售關鍵半導體至中國，帶動科技股大漲。港股今天盤中觸及25000點，創3年多來首見。

目前與美方達成貿易協議以避免高額對等關稅的國家，僅英國、越南和印尼3國，但分析家認為，投資人期盼日本、韓國在內的國家也能盡快跟上。

美國近期公布的一系列經濟數據大致呈現正面走勢，顯示經濟依然健康，這不只帶動華爾街股市主要指數迭創新高，更推升市場樂觀情緒。

港股大盤恆生指數今天盤中觸及25010.90點，創2022年2月以來盤中最高，受惠於成分股阿里巴巴和京東等電商巨頭，以及外送平台美團漲勢帶動。

亞股方面，上海、新加坡、首爾、威靈頓、馬尼拉、曼谷及雅加達股市也收高；台北和雪梨股市收低；東京股市今天休市。

日本第27屆參議院選舉完成開票，執政聯盟自民黨、公明黨沒能保住過半數席次，繼眾議院之後，在參議院也成為少數執政黨。儘管如此，首相石破茂昨晚表態將繼續執政，日圓今天走強。

分析家指出，雖然選舉結果對自民黨和公明黨不利，但石破茂繼續執政暫時為市場帶來一些穩定性。

日圓兌美元盤中一度走強至147.69日圓，之後升幅略為收斂，報147.75日圓。