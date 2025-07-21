瑞恩航空上季獲利翻倍 歸功於機票價格調高
愛爾蘭廉航公司瑞恩航空（Ryanair）今天公布，年度第一季淨利較去年同期成長1倍多，受惠於機票價格調高。
法新社報導，瑞恩航空今年4至6月稅後獲利大增至8億2000萬歐元（約新台幣281億元），遠高於去年同期的3億6000萬歐元；營收則成長20%至43億4000萬歐元。
瑞恩航空上季平均票價調漲了21%，乘客流量也成長4%至接近5800萬人次。
瑞恩航空補充說，上季業績還受惠於適逢復活節假期。
不過，瑞恩航空執行長歐萊瑞（Michael O'Leary）預警，受到美國飛機製造商波音（Boeing）「交機嚴重延遲」影響，瑞恩航空全年度載客流量成長將受限。
但他也說，瑞恩航空謹慎預期，去年全年票價下滑7%的部分今年有望幾乎全數回補，全年度獲利應可實現合理成長。
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