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日本最大LNG儲槽將設在九州 盼助企業減碳

中央社／ 東京21日綜合外電報導

日本西部瓦斯公司將在福岡縣北九州市增設一座液化天然氣（LNG）儲槽，並在本月稍早舉行動工儀式。液化天然氣的溫室氣體排放量較少，這座新儲槽將供應企業脫碳的需求。

日本經濟新聞」報導，新儲槽將座落在北九州市響灘地區的「響LNG基地」，也是這座基地第3座儲槽。相關工程將在8月底左右開始，新儲槽預計2029年度開始運作，總投資金額上看500億日圓（約新台幣100億元）。

西部瓦斯公司社長加藤卓二在本月18日的動工儀式上表示，「我認為這次的投資將對環境做出貢獻。能源事業沒有投資，就無法成功。」

而新建的3號儲槽，容量為23萬公秉，為日本最大，加上目前已在運作的兩座儲槽，貯存量總計達59萬公秉，較目前容量多6成。

配合這項新建設，業者也將增設瓦斯製造設備與槽車出貨設備。槽車出貨設備將擴增5成，達到18條車道，為日本最大規模的槽車車道。

隨著天然氣船持續大型化，一座容量23萬公秉的儲槽，就能裝下一艘天然氣船滿載的容量。

成功 車道 日本經濟

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