快訊

大陸六旬農民大叔手工自製潛艇 下潛8公尺不漏水還能倒著開

川普祭最嚴苛產業關稅 經濟學人示警：台灣「恐受重傷」

日本將迎來多黨化時代：石破已沒機會逆轉困局？

地緣政治風險層出不窮 全球上市公司獲利蒸發3,200億美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
政府政策和國際衝突事件對企業價值和獲利的影響，是數十年來之最。歐新社
政府政策和國際衝突事件對企業價值和獲利的影響，是數十年來之最。歐新社

英國金融時報引述策略諮詢機構EY-Parthenon研究指出，全球年營收超過10億美元的近3,500上市公司中，2017年以來因地緣政治和經濟不確定性而流失的獲利共計3,200億美元。

EY-Parthenon英國區宏觀及地緣戰略主管佩爾松（Mats Persson）說：「過去多年來享有低利率和相對穩定的地緣局勢，如今卻出現貿易摩擦乃至於全球衝突等一波波總經變化，政府政策和國際事件對企業價值和獲利的影響，堪稱數十年來之最。」

研究也發現，過去三年來，全球通膨捲土重來、俄羅斯入侵烏克蘭、英國公債市場震盪、以哈衝突，以及川普重返白宮等事件輪番上演，英國富時100指數（FTSE 100）市值的變化，大約四成都是在重大經濟或地緣政治事件爆發當天出現的。

在這3,500家全球企業中，有1/4在2017至2024年間，未計利息、稅項前利益、折舊和攤銷獲利率（EBITDA）至少下滑5%。

中國大陸企業受衝擊最大，在當地納入分析的833家企業中，有四成合計少賺730億美元。佩爾松指出，陸企獲利大幅縮水，主要集中在房地產、鋼鐵和營建等產業。

研究發現，全球企業中，2014年EBITDA利潤率排名前1/4的公司，到2024年還能維持在同一水準的，只剩下1/10。

在美國，EBITDA優於同業、表現突出的企業，包括工業龍頭卡特彼勒（Caterpillar）、物流業者UPS、製藥公司輝瑞（Pfizer）和Merck，以及消費品巨擘嬌生（Johnson & Johnson）。

佩爾松表示，能夠守住或提升高利潤率的企業，「通常都做到成功分散業務布局、有效控管成本、掌握並理解各項政策變動，並且調整公司治理來因應截然不同的新環境。」

英國 陸企 衝突

延伸閱讀

網球／英國好手德瑞波因傷退出兩大賽 專注備戰下月美網

佰鴻年營收 挑戰績增5%

英國制裁18名俄羅斯特務規模空前 媒體總編也入列

德總理訪英 簽80年來首份友好條約 有助重啟英與歐盟關係

相關新聞

黃仁勳全球崛起 縱橫歐美中國中東

黃仁勳最近紅得發紫，他出席北京「鏈博會」，受到搖滾巨星般的歡迎，他5月時與川普去了一趟中東，受到沙烏地和阿聯酋的國王歡迎...

地緣政治風險層出不窮 全球上市公司獲利蒸發3,200億美元

英國金融時報引述策略諮詢機構EY-Parthenon研究指出，全球年營收超過10億美元的近3,500上市公司中，2017...

看準投資人怕美元貶值！新興市場狂發歐元債 規模創十年高

新興市場的借貸者正以超過十年來的最快速度發行歐元計價債券，在投資人對「去美元化」的資產配置需求上升之際，積極利用歐元債市...

60萬人才外流後…希臘向海外菁英喊話：我們變了 返鄉吧！

希臘勞動部近期由部長凱拉梅奧斯（Niki Kerameus ）率領企業代表，赴倫敦、阿姆斯特丹等歐洲城市舉辦徵才活動，年...

微軟警告伺服器軟體遭大規模網攻 籲立即安全更新

美國科技大廠微軟（Microsoft）今天發布警告指出，政府機構與企業用於組織內部共享文件的伺服器軟體正遭受「主動攻擊」...

川普若開除鮑爾如何賺一筆？這些美元美債「鮑爾避險」布局夯

隨著美國總統川普頻頻抨擊聯準會（Fed）主席鮑爾，市場人士早已擬定完美的「鮑爾避險」策略，從押注美元走貶、到買進短債賣出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。