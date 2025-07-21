地緣政治風險層出不窮 全球上市公司獲利蒸發3,200億美元

英國金融時報引述策略諮詢機構EY-Parthenon研究指出，全球年營收超過10億美元的近3,500上市公司中，2017年以來因地緣政治和經濟不確定性而流失的獲利共計3,200億美元。

EY-Parthenon英國區宏觀及地緣戰略主管佩爾松（Mats Persson）說：「過去多年來享有低利率和相對穩定的地緣局勢，如今卻出現貿易摩擦乃至於全球衝突等一波波總經變化，政府政策和國際事件對企業價值和獲利的影響，堪稱數十年來之最。」

研究也發現，過去三年來，全球通膨捲土重來、俄羅斯入侵烏克蘭、英國公債市場震盪、以哈衝突，以及川普重返白宮等事件輪番上演，英國富時100指數（FTSE 100）市值的變化，大約四成都是在重大經濟或地緣政治事件爆發當天出現的。

在這3,500家全球企業中，有1/4在2017至2024年間，未計利息、稅項前利益、折舊和攤銷獲利率（EBITDA）至少下滑5%。

中國大陸企業受衝擊最大，在當地納入分析的833家企業中，有四成合計少賺730億美元。佩爾松指出，陸企獲利大幅縮水，主要集中在房地產、鋼鐵和營建等產業。

研究發現，全球企業中，2014年EBITDA利潤率排名前1/4的公司，到2024年還能維持在同一水準的，只剩下1/10。

在美國，EBITDA優於同業、表現突出的企業，包括工業龍頭卡特彼勒（Caterpillar）、物流業者UPS、製藥公司輝瑞（Pfizer）和Merck，以及消費品巨擘嬌生（Johnson & Johnson）。

佩爾松表示，能夠守住或提升高利潤率的企業，「通常都做到成功分散業務布局、有效控管成本、掌握並理解各項政策變動，並且調整公司治理來因應截然不同的新環境。」