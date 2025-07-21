看準投資人怕美元貶值！新興市場狂發歐元債 規模創十年高

新興市場的借貸者正以超過十年來的最快速度發行歐元計價債券，在投資人對「去美元化」的資產配置需求上升之際，積極利用歐元債市場籌資。

這項趨勢也受到市場對新興市場債需求強勁所帶動。儘管以歐元計價的債券仍只占新興市場整體供給的一小部分，但以絕對值和相對於美元計價債券而言，這類歐元計價新興市場債的發行量預期維持在高檔。

摩根大通中歐、中東與非洲債券資本市場主管韋勒表示：「若想要發行歐元債，現在正是合適時機。借貸者近期明顯更積極地進行資產多元配置，也探索一些利基市場。」

美元指數今年來下跌約8%，基金經理人開始重新思考長期以來對美國資產的高度曝險，尤其在美國總統川普的關稅政策與頻頻抨擊聯準會干擾市場之際。有跡象顯示對美元需求正在減弱，對美元波動進行避險的比率偏低，也意味美元還有貶值空間。

根據彭博數據，截至7月18日，新興市場的企業與政府已發行890億歐元歐元計價債券，創2014年以來同期最高。其中，公債的發行量甚至已超越2024年全年總和。

雖然多數歐元債來自東歐地區，其中波蘭與羅馬尼亞合計占210億歐元，但包括智利、南韓與中國在內的其他借款者近月也陸續在歐元債市場進行籌資。

高盛集團策略師對一些國家在今年同日發行的歐元與美元債券一周後的表現進行比較，發現歐元債的表現略優於他們的基準指數，相較之下美元債的表現略遜。

高盛的特里維迪等策略師在本月初的報告中表示，「市場對歐元債券的胃納能力良好」，隨著美國經濟成長趨緩、美元可能進一步走貶，歐元債銷售上升的情況可能延續。

摩根大通策略團隊則認為，若要從美元債轉向歐元債，波蘭、摩洛哥、匈牙利和墨西哥的歐元債相對具有吸引力。

TCW 新興市場共同主管羅賓斯說，在美國政策不確定性升高之際，投資人對新興市場的整體需求依然強勁，「與其他市場相比，新興市場仍提供具吸引力的利差」。