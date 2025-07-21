歐盟預算草案擬補貼核能 德國反對用德納稅人錢買單

歐盟提出2028至2034年預算草案，計劃開放部分資金用於發展核電，成員國立場分歧。德國表態反對，作為歐盟最大經濟體，德國需承擔約1/4預算，強調不應用德國納稅人的錢支持傳統核電發展。

歐盟執委會上週提出總額2兆歐元的中期預算規劃草案，首度允許成員國可在分配到的預算份額中，用於建設「新的或額外的核分裂能源發電容量」。

若這項草案獲得通過，將代表歐盟能源政策的一項重大轉變，因為現行預算架構仍明確禁止成員國使用歐盟資金建設核電廠。

在歐盟27個成員國中，對於是否開放核能補助看法不一。法國與瑞典等長期推動核能納入歐盟氣候政策的國家，傾向支持歐盟執委會的預算提案。

德國政府近期已多次對外表達反對立場。社民黨（SPD）籍環境部長施奈德（Carsten Schneider）率先表態，表示德國尊重其他國家的核電選擇，但不接受動用歐盟預算補助這條「昂貴的道路」。

儘管如此，聯邦政府內部對於是否支持歐盟補貼核能仍存不同意見。由基民盟（CDU）主導的經濟與能源部回覆德媒查詢時表示，相關提案仍在詳細審查中，並強調內部仍需協調，暫不發表評論。

總理梅爾茨（Friedrich Merz）則在上週五召開的夏季記者會上定調當前德國政府立場，強調德國納稅人承擔歐盟約四分之一預算，在支持歐盟核能發展方面「空間有限」。呼籲歐盟尋求更多自主財源，減輕對成員國的稅收依賴。

2023年，德國關閉最後3座核電廠，目前正進行全國28座核能設施的拆除作業。根據柏林日報（BerlinerZeitung），位於前東德的萊因斯貝格（Rheinsberg）核電廠，自1966年啟用以來，至今仍有大量輻射汙染設備等待處理，拆除進度緩慢。

儘管德國在歐盟預算案中否定傳統核能選項，但梅爾茨政府上任後，持續投入核融合的研究與發展。

近期由基民盟姐妹黨基社盟（CSU）聯邦研究、科技與太空部部長貝爾（Dorothee Bär）提出的50億歐元「高科技發展計畫草案」中，核融合即與人工智能、量子科技等，並列6大聯邦政府強化德國創新與展業競爭力的項目。

歐盟預算草案仍需獲得27國一致同意才能通過，未來幾年將展開漫長磋商與談判，外界普遍預期，核能補助條款將成為其中最具爭議的內容之一。