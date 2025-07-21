60萬人才外流後…希臘向海外菁英喊話：我們變了 返鄉吧！

希臘勞動部近期由部長凱拉梅奧斯（Niki Kerameus ）率領企業代表，赴倫敦、阿姆斯特丹等歐洲城市舉辦徵才活動，年底也將前進紐約，他們向那些十多年來因政府債務危機而出走的希臘人才喊話，強調國家已經浴火重生。這是為了吸引高技能人力返鄉，以強化國內勞動力與經濟競爭力。

2010年至2021年間，希臘深陷經濟衰退，有超過60萬受高等教育的年輕人赴海外尋求發展，導致國內出現技術人才嚴重短缺。

BrainRegain去年調查指出，低薪、職涯發展空間有限，以及認為希臘社會缺乏公平競爭的環境，是多數人才不願回國的主因。不過，2023年首次出現人口淨流入，60%為20-44歲的青壯年。

政府祭出多項吸引人才回流的誘因，包括海外工作滿五年者，返鄉後可享七年所得稅減半。政策實施後已有約6,000人受惠。

官員坦言，除優惠政策，還必須提供更完善的制度與發展空間。

以AI研究員史丹妮莎為例，她懷孕五個月時，透過希臘政府就業博覽會，進入安永的數據與AI部門，結束在英國近十年的生活。她說：「我很意外懷孕沒成為障礙，感覺希臘對工作、母職和文化的態度正在改變。」