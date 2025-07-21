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輝達H20解禁 美眾院中國委員會主席致函商務部反對

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導
輝達H20將恢復在大陸市場銷售。（路透）
輝達H20將恢復在大陸市場銷售。（路透）

美國聯邦眾議院中國事務委員會主席告訴商務部長盧特尼克，恢復對中國銷售輝達H20晶片恐提升北京AI能力。他拉高分貝批評解禁之舉，還說最初實施禁令才是「正確決定」。

路透社報導，共和黨眾議員、「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（House Select Committee onChina）主席穆勒納爾（John Moolenaar）18日致函盧特尼克（Howard Lutnick），警告H20晶片可能削弱美國的人工智慧（AI）優勢，還可能有助中國企業在全球AI模型領域取得更多市占。

穆勒納爾在信中表示：「商務部先前曾做出禁止H20晶片（銷往中國）的正確決定。我們不能讓（中國共產黨）利用美國晶片訓練AI模型，用以增強其軍力、箝制人民自由並削弱美國的創新。」

輝達（Nvidia）本週宣布將獲准恢復晶片銷售，此舉推翻川普政府今年4月實施的出口限制。川普政府先前出於國安考量，禁止中國取得H20等先進AI晶片，此舉罕見獲得兩黨一致支持。

H20解禁立即引發包括穆勒納爾在內的國會議員質疑和批評，穆勒納爾今天表示，他將請商務部「解釋」。

在穆勒納爾發表更強烈的批評後，輝達股價18日下跌。

輝達發言人隨後為美國放寬限制辯護指出，世界以美國技術為基礎，美國才會是贏家。這名發言人在聲明中指出：「政府做出對美國最有利的決定，促進了美國的技術領先地位、經濟成長和國家安全。」

穆勒納爾這份信函是共和黨同僚罕見公開反對川普政府政策的案例，凸顯華府對中鷹派關於AI晶片出口中國的國安憂慮之深。

盧特尼克15日表示，計劃恢復H20晶片的銷售，是美國就稀土和磁鐵進行談判的一部分。

H20 美國 川普

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