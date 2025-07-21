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川普若開除鮑爾如何賺一筆？這些美元美債「鮑爾避險」布局夯

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普頻頻放話要開除聯準會主席鮑爾（右），專業交易人士也為此擬定交易策略。路透
美國總統川普頻頻放話要開除聯準會主席鮑爾（右），專業交易人士也為此擬定交易策略。路透

隨著美國總統川普頻頻抨擊聯準會（Fed）主席鮑爾，市場人士早已擬定完美的「鮑爾避險」策略，從押注美元走貶、到買進短債賣出長債等，以便因應川普隨時有可能將鮑爾解職的風險。

上周三，隨著川普可能解僱鮑爾消息撼動金融市場，幾分鐘後，Citrini Research分析師范吉倫立即向大約5萬名客戶發出「宏觀交易」警報，建議「買進2年期美債、賣出10年期美債」。

川普一直在鼓吹降息，這意味新任Fed主席更可能秉持同一立場，這將壓低短期債券殖利率。寬鬆的貨幣政策，加上央行獨立性被視為蕩然無存，可能反過來引發通膨擔憂，推高長期債券殖利率。

范吉倫就像華爾街及其他領域的許多人一樣，認真看待Fed主席可能遭解職的風險。這代表要採取保護舉措，規避相關風險。因此，即使在川普周三淡化任何即將解僱鮑爾的計畫後，市場原先的反射性走勢略有逆轉，但范吉倫等分析師還是堅守原本的建議。

RBC全球資產管理公司BlueBay固定收益部門投資長道丁表示，原本一直認為沒有理由解僱Fed主席，而且Fed不受政治干預，「但現在，顯然情況正在改變。」

對於許多投資人來說，完美的「鮑威爾避險」策略符合他們近來一段時間的布局，包括做空美元、或是「殖利率曲線陡化交易」（steepener trade），即押注短債與長債利差擴大。他們表示，這些押注有充分的經濟和財政理由支撐，從美國經濟成長預料，到債務與赤字不斷膨脹的現實。對鮑爾的攻擊只是為這些交易再添一股順風。

近期，針對鮑爾的批評升溫，川普及幕僚以Fed總部翻修成本超支為由，加強審視鮑爾。鮑爾則表示，若非川普發動貿易戰，導致經濟與通膨前景不明，聯準會原本今年就會降息。

多數華爾街人士認為，川普若想以某種原因開除鮑爾，勢必引發法律糾紛。預測市場Polymarket的交易者認為，鮑爾在2025年離任的機率已從前一周的18%升至22%。根據最新的Markets Pulse調查，多數受訪者預期鮑爾將繼續掌舵直到2026年5月任期屆滿。

Fed 鮑爾 川普 美債

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