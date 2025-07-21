歐盟研擬新規定 租車業者2030年起只能採購電動車

根據德國媒體畫報（Bild）報導，歐盟執委會正研擬一項計畫，將從2030年起禁止汽車租賃業者與大型企業採購燃油車這類電動車以外的車款做為車隊用車。

畫報引述未具名的歐盟消息人士說法報導，像是Sixt SE與Europcar Mobility Group這類租車公司，從2030年起將只能採購電動車。

報導引述一位布魯塞爾議員的話指出，若果真實施這項政策，將影響60%的新車銷售業務。歐盟執委會預定在今夏稍晚提出提出這項提案，隨後交由議會審核。這項提案實際上相當於加速推動歐盟逐步淘汰內燃機引擎車的計畫。

歐盟已經向畫報證實目前正在研擬新法規，但不願提供進一步細節。歐盟目前的計畫是在2035年前全面停止銷售燃油車。