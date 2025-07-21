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蘋果新iPad Pro規格曝光：M5晶片和雙前置鏡頭！預計今秋登場

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
蘋果新一代iPad Pro機型傳出將配備雙前置鏡頭，預計9或10月登場。擷自蘋果官網
蘋果新一代iPad Pro機型傳出將配備雙前置鏡頭，預計9或10月登場。擷自蘋果官網

根據彭博記者葛曼（Mark Gurman）的最新一期《Power On》專欄蘋果新一代iPad Pro機型將配備雙前置鏡頭。

葛曼表示，搭載M5晶片的下一代iPad Pro將同時配置「縱向」與「橫向」兩個前置鏡頭，使用者不進行拍照或視訊通話時，不必再擔心裝置的擺放方向。

現行採用M4晶片的iPad Pro僅配備單顆前置鏡頭，主要是橫向使用，不過，iPad Pro的Face ID臉部辨識功能早已支援多角度解鎖。

去年完成OLED螢幕升級與機身纖薄化設計後，今年的iPad Pro傳出將迎接較小幅度的改版。目前傳出的主要升級包括換上M5晶片與新增雙前置鏡頭。

蘋果供應鏈分析師郭明錤去年預測，搭載M5晶片的iPad Pro將於2025年下半年進入量產階段。現行M4版iPad Pro於2024年5月發表，依照蘋果大約18個月的產品更新週期推算，新一代機型可能9月或10月登場。

專欄 蘋果 iPad Pro 使用者 供應鏈

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