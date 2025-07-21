企業賺錢卻仍裁員？專家揭「組織優化」話術內幕

在當前經濟穩健成長的背景下，企業裁員潮卻持續延燒。專家指出，許多公司悄悄以人工智慧（AI）取代人力，卻鮮少公開承認，改以「組織優化」、「業務調整」等說法掩蓋真相。

IBM是少數坦承用AI取代人力的企業。該公司執行長克里希納5月受訪時表示，已用AI聊天機器人取代大約200名人力資源部門員工。

瑞典金融科技公司Klarna也直言不諱，員工人數從5,000人減少至約3,000人，去LinedIn看職缺變化就看得出他們在瘦身。

專家指出，偷偷用AI換掉員工的絕對不只IBM和Klarna，只是大部分公司不願意明講AI能做得更快更省。他們通常等AI上線後才開始砍人，擺明了不是公司沒錢，而是效率考量，用「重組」和「優化」等模糊說法則是不想引發員工反彈和公關危機。

然而AI不是萬能的。IT外包公司Connext Global的高管古徹說：「AI可能搞定70%-90%的工作，但最後10%還是要靠人，尤其是需要判斷力的部分。」

自由接案者是最早被AI替代的族群，文案寫手、平面設計師與影片剪輯師等首當其衝，如今已被AI大量取代。

目前美國失業率維穩在4.1%，但世界經濟論壇預測，未來五年，全球41%的企業會因為AI縮編。Anthropic執行長阿莫戴甚至預言，ChatGPT這類AI可能讓一半的初階白領工作消失。