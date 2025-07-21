研究：糧價因極端氣候飆漲遍及全球 頻率和幅度將更劇烈

英國金融時報引述研究指出，從英國的馬鈴薯到印度的洋蔥，氣候變遷帶來的極端氣候輕易造成全球各地食品價格短線飆漲。

報導引述巴塞隆納超級電腦中心主導的一項研究，首次直接證實多起極端氣候事件和糧食價格劇烈波動之間的關聯，凸顯全球糧食體系漸漸經不起環境的衝擊。

過去的研究多著眼於高溫如何導致農作物減產、供應短缺，進而推動長期糧食通膨。但最新研究發現，特定糧食會出現幅度更大的短線價格飆漲，直接推升整體通膨壓力。

像在歐洲，2022年至2023年間橄欖油價格因西班牙連年乾旱大漲五成；印度去年5月熱浪導致洋蔥價格暴漲89%；南韓高麗菜去年在夏季創紀錄高溫後，價格飆漲70%。日本去年8月熱浪來襲，9月稻米價格上漲48%，中國大陸蔬菜價格則漲了三成。美國加州、亞利桑那州2022年11月乾旱，當地蔬菜價格也暴衝八成。

巴塞隆納超級電腦中心首席研究員柯茲（Maximilian Kotz）表示，這些導致價格飆漲的極端氣候事件，「從歷史角度來看前所未見」。他說，這些氣溫「遠超出氣候穩定、未受人類排放影響時所能預期的範圍」。

研究發現，糧食價格飆升往往在極端天氣發生後短短幾個月內就出現。研究團隊警告，隨著氣候變遷加劇，這種現象恐怕會變得越來越常見。

柯茲說：「我們已經知道，極端氣候的強度和頻率都比30-40年前大幅增加，只要溫室氣體排放持續上升，這種情況還會繼續惡化。」

他強調，如果糧食體系還是像最近一樣的反應，「未來我們勢必會再看到類似的價格飆漲，而且幅度可能更劇烈、變化也會更難以預料。」

美國德州大學教授帕特爾（Raj Patel）指出，市場炒作和「不當政策」往往會讓氣候變遷導致的糧價上漲雪上加霜。

帕特爾指出，2010年俄羅斯高溫引發野火，導致小麥價格上漲，當時莫斯科決定禁止小麥出口，「結果全球小麥價格瞬間飆升」。這波漲價甚至間接引爆遠在莫三比克的麵包暴動。他強調：「糧價上漲背後的意義其實是政治問題，永遠都是政治問題。」

英國央行上周公布，6月通膨率意外升至18個月最高、達3.6%，部分原因就是食物類價格上漲所致。

研究也發現，當物價上漲時，窮人家庭往往會減少攝取食物，特別是較有營養的食品。研究共同作者、英國糧食基金會（Food Foundation）執行長泰勒指出，當糧價上升，家庭經常先減少的就是水果和蔬菜的攝取量。