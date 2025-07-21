彭博：蘋果折疊手機料明年推出 預期售價至少6萬元

彭博資訊一篇報導再度指出，蘋果的折疊手機iPhone Fold將在2026年問世，雖然上市時間比同業晚了許多年，但仍可能取得主導地位。

關於iPhone折疊手機的傳聞已流傳多年，但消息的內容總是和「明年」推出有關。彭博記者葛曼（Mark Gurman）周日在他最新一期《Power On》專欄中，再度指出iPhone Fold有望在明年，也就是2026年推出。

葛曼表示，蘋果的折疊手機並不會有什麼技術上的突破創新，相反地，他認為三星過去一年來在折疊手機領域承擔了重責大任，並為蘋果的成功奠定了基礎。

葛曼說，蘋果通常不會率先進入某個產品類別，但一旦進入，最終都能成為最棒的。蘋果的iPhone Fold將不會複製市面上其他產品，而會引入一些改進，以解決折疊螢幕智慧手機類別的各種弱點，包括透過更好的鉸鏈機制大幅度地減少內面顯示器的折痕。此外，iOS 27開發的一部分，顯然也將聚焦優化軟體功能，專門適用於這種新型外觀。

葛曼說，iPhone Fold將迎接死忠「果粉」長期來壓抑的折疊機需求，而且預期至少2,000美元（約新台幣6萬元）的售價勢必會相對輕鬆地提升蘋果的iPhone營收。此外，對於三星電子而言，蘋果推出折疊機不必然是壞消息，因為零組件部門將受惠，同時促使更多Android使用者嚐試三星的Galaxy折疊機。

蘋果要攻折疊手機市場的另一個原因，則是折疊手機在中國大陸變得尤其受到歡迎，從小米、榮耀、華為到Vivo都已經推出折疊機，而中國也是蘋果力圖重振銷售的市場。

市場目前預期iPhone Fold配備約7.8吋的大型內部顯示器，而外部螢幕則是5.5吋。為了減少內部螢幕重複折疊可能造成的摺痕，蘋果考慮了多種技術，包括帶有支撐元件的鉸鏈結構。這款手機折疊時厚度約9毫米至9.5 毫米，而展開時厚度則極薄，僅4.5毫米至4.8毫米。

相機可能包括一個新的「超穎透鏡」（Meta Lens）前置鏡頭，且預料有兩個後置鏡頭。

花旗集團分析師Kyna Wong則在14日的報告，點名中國玻璃製造商藍思科技（Lens Technology）是「折疊式iOS智慧手機供應鏈中的關鍵受惠者之一」。分析師估計，該裝置可能在明年為這家中國企業貢獻5%的營收，並在2027年提升至12%。

蘋果方面尚未對折疊手機做出任何宣布，對於藍思科技是否將供應覆蓋螢幕面板的「超薄玻璃」，也未回應媒體詢問。