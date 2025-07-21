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南韓今起發消費金最高1.28萬元 民眾怨消費場所限制太多

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
南韓普發消費金，可使用的場所限個人商店與個人經營的餐飲業，排除線上商店。圖為首爾的一家商店。路透
南韓普發消費金，可使用的場所限個人商店與個人經營的餐飲業，排除線上商店。圖為首爾的一家商店。路透

南韓政府今起（21日）對全民發放消費金，至少15萬韓元（約新台幣3500元)，最高55萬韓元（約新台幣1.28萬元）的補助金。為促進消費，補助金用商品券或信用卡等電子支付給付，不是直接發現金。

日本經濟新聞報導，這次補助是南韓總統李在明的「代表政策」之一。他在2020年擔任京畿道知事時，領先中央政府，對所有道民、含合法居留的外國人發放每人10萬韓元補助。2022年總統選舉，他也主張導入「全民基本收入」制度以縮小貧富差距。

不過針對此次補助，不少人批評使用對象設定過細、申請流程複雜。可使用的場所限個人商店與個人經營的餐飲業，排除線上商店，此外，百貨公司與大型超市等也不能用。在首爾工作的20多歲男性表示：「領得到固然好，但金額不多，不知道對景氣有多大影響。」補助最低為每人15萬韓元，依所得與居住地區調整。

美國川普政府的對等關稅談判前景不明，由於出口占南韓GDP約四成，若8月1日起美國對南韓課徵25%的關稅，恐重創南韓經濟。新政府因應潛在衝擊，盡速透過內需擴張，穩住經濟。自2022年第4季起，南韓實質經濟成長率幾乎持續呈現負成長或僅0%左右。

南韓 美國 日本經濟

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