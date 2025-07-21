本周開盤前 五件國際事不可不知

日本20日選舉參議員，自民黨與公明黨組成的執政聯盟，已確定未能獲得保有參議院過半席次所需的50席。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

日相石破茂表態留任，日圓走升

日本首相石破茂表示，儘管執政聯盟喪失參議院多數，他仍將留任，強調有責任面對經濟和安全等各項挑戰。石破茂預計今天將舉行記者會。消息傳出後，日圓走強，但市場認為這波升勢恐怕難以持久。日本金融市場今天休市。

日圓兌美元應聲走強。日圓盤中一度升值0.7%，來到147.79。

歐盟本周研商報復美國關稅對策

歐盟各國大使最快本周將開會，研商若和美國貿易談判在8月1日前破局，將如何祭出報復措施。

英國金融時報（FT）引述三名知情人士透露，美國總統川普在與歐盟的貿易談判中已提高談判要求，推動在與歐盟達成的任何協議中，都要將最低關稅定為15%至20%。

美國總統川普18日表示，他很快將宣布幾項「重大」貿易協議，有幾封重大貿易信函即將發出。他說，「當我寄出通知你們要繳35%或40%稅率的信函時，那就是一項協議」，「接著，他們會打電話並看看是否能稍微調整協議，比如開放他們的國家進行貿易」。

那指連五日攻頂 本周 Alphabet 、特斯拉財報聚焦

那斯達克綜合指數上周五（18日）再創新高，企業財報和經濟數據顯示美國經濟挺得住川普掀起關稅戰所帶來的衝擊。Alphabet和特斯拉（Tesla）本周率「科技七雄」之先發布財報，有機會帶動美股再衝新高。

儘管企業財報捷報連連，前一個交易日創新高的標普500指數上周五微跌，道瓊工業指數也小跌142點，那斯達克則連五日創下歷史新高。

一周下來，標普上漲0.6%，那斯達克上漲1.5%，道瓊工業指數則微跌0.1%。

台積電ADR上周五自歷史新高回落2.1%，周線漲幅仍高達4.3%；費城半導體指數跌不到0.1%，周線漲0.6%。

多位重量級人士認為市場低估關稅風險

幾位市場重量級人士認為，投資人低估現有關稅帶來的風險。

滙豐環球股票策略主管潘德（Alastair Pinder）表示，美國進口商平均需負擔的關稅已升至逾13%，如此高的關稅足以讓企業獲利成長率減少5%以上。

Murphy & Sylvest Wealth Management資深財富顧問兼市場策略師諾特（Paul Nolte）則警告，市場目前處於脆弱狀態，只要企業獲利或經濟數據稍有不如預期，就可能讓這波反彈行情瞬間破功，進一步引發空頭市場。

能賣卻沒貨可賣！傳輝達H20晶片庫存有限 又難重啟生產

The Information 報導，輝達（NVIDIA）要重新啟動H20晶片的生產，面臨障礙。所以輝達已經告知客戶，目前只有非常有限的庫存可以供應。而且，到目前為止，輝達還沒有計劃重新開始生產。

兩位知情人士透露，美國政府4月突然禁止輝達向中國大陸銷售H20晶片後，輝達當時就被迫取消客戶原來的訂單，而且定下的台積電產能也跟著取消。如今雖然出口禁令解除，但要反轉已經取消的產能卻沒那麼容易。據了解，台積電（2330）的產能現在已經全滿，輝達4月取消的產能，已經轉移給其他客戶的生產所需。