CEO婚外情出包公司爆紅 演唱會「親吻鏡頭」意外成發燒事件

美國科技公司Astronomer執行長拜倫（Andy Byron）與人資長凱波特（Kristin Cabot）的婚外情，意外在英國酷玩樂團（Coldplay）演唱會的拍攝鏡頭被抓包後，拜倫已請辭。事件在網路發燒，激發不少無情的迷因梗圖與模仿圖，讓這家數據整合與管理公司瞬間聲名大噪，反映網友對企業老闆「出包」的幸災樂禍心態。

酷玩樂團16日在美國舉行演唱會期間，常炒熱現場氣氛且具有娛樂性的「親吻鏡頭」捕捉到一對男女親密相擁並甜笑著，男方兩手熊抱女方，在兩人發現自己上了大螢幕後，女方訝異地用手摀臉，隨即轉過身背對鏡頭。男方則蹲下閃避拍攝，主唱克里斯馬汀還開玩笑說：「他們如果不是在搞婚外情，就是非常害羞。」

這段影片隨即在網路上瘋傳，網友在數小時後便查出男方是Astronomer執行長拜倫，女方是人資長凱波特，而且拜倫已婚。這段影像在網路爆紅，X、Instagram和TikTok等平台的觀看次數達數百萬之譜，並催生好幾千張迷因圖（meme），以及網路上的模仿熱潮，網友還押注拜倫是否會在幾天內被開除。

Astronomer隨即宣布拜倫已被停職，董事會也展開正式調查，之後在19日宣布，拜倫已因未達成該公司的行為與問責標準，請辭執行長，由共同創辦人德喬伊（Pete DeJoy）暫代執行長。

這段影像也讓Astronomer聲名大噪，「拜倫」與「Astronomer」成為熱搜關鍵詞。員工總數不到500人的Astronomer成立於2018年，提供企業把數據整合到所需採用應用內的基礎設施，今年5月宣布獲得9,300萬美元投資，支持者包括貝恩創投公司與Salesforce創投公司。

專家指出，這起事件凸顯民眾對企業老闆凸槌的幸災樂禍心態。全球通訊業者愛德曼（Edelman）調查顯示，員工已更加不滿企業領袖，對企業領袖談話缺乏信任者2021年來已增加21%。