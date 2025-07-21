特斯拉財報聚焦四議題 馬斯克透露將打造友善孩童App

特斯拉（Tesla）本周將公布上季財報，預料將聚焦全年財測、自駕計程車、人工智慧（AI）及他參政前景等四大議題。馬斯克則在19日表示，他旗下的人工智慧（AI）新創公司xAI，將打造一款提供對孩童友善內容的應用程式（App），名為「Baby Grok」，暗示他目前精力集中在AI。

特斯拉將在23日美股收盤後公布第2季財報，預估營收將年減12.2%至約224億美元，不計非現金支出的每股盈餘將下滑44.4%至0.4美元，反映電動車銷售遭遇困境。

在財報說明會上，馬斯克預料將聚焦於自駕計程車與AI規畫，並且可能大談Grok。他19日在自家社群平台X表示，「我們將在xAI推出致力於對孩童友善內容的Baby Grok」。但這一部分可能是為了降低他近來推出「AI夥伴」新功能所引起的爭議。

xAI推出Grok 4後，接著宣布將推出在iOS平台推出SuperGrok訂戶的獨享功能「夥伴模式」，用戶將可選擇一名3D動畫AI角色進行個人化互動，目前可選擇的角色包括一名穿著哥德風服飾的女角「Ani」，但Ani的性感設計和調情語氣卻引發爭議。

馬斯克最近提起由特斯拉投資xAI的構想，預料預料將在財報說明會說明更多細節，並且可能把Grok整合到特斯拉，作為軟體升級的一環。

不過，投資人仍將聚焦特斯拉的電動車本業，包括今年財測與自駕計程車部署的發展。美國總統川普的貿易政策風險、歐盟可能對美製汽車加徵關稅、中國大陸暗示會提高電動車費用，以及川普「大而美」法案將結束電動車與乾淨能源稅務抵減優惠，都不利特斯拉的銷售展望，並且危及特斯拉的高利潤能源事業。投資人也希望聽到低價新車款的更多訊息。

同時，特斯拉的利潤已遭受龐大營運與資本支出的壓力，包含增產電池、改善超級充電網、砸錢在AI相關科技並推出新產品等開支。

投資人也將緊盯馬斯克的參政前景。他先前作為川普盟友的形象，已導致特斯拉在歐洲的銷售崩盤，之後他承諾淡出政治，卻又因支出法案槓上川普，還宣布組建美國黨，引發特斯拉股東擔心他會再度分心，無法專注重振特斯拉事業。