英、印FTA 有望本周簽署

印度官員透露，印度總理莫迪本周將睽違七年造訪倫敦，預料將與英國首相施凱爾將簽署雙方已在5月敲定的自由貿易協議（FTA），印度的紡織品和電動車，部分可望免關稅進入英國市場，同時印度也會放寬英國威士忌、汽車、食品的進口限制。

綜合Politico和路透的報導，莫迪本周將飛往倫敦，為他2018年來首度訪英，將與共同簽署貿易協議。知情人士說，7月底是印度商務部設下的協議簽署期限。兩國經歷三年走走停停的談判後，5月在美國總統川普的貿易戰陰影下，宣布敲定協議。

印度官員表示，該協議經英國國會和印度聯邦內閣批准後，將在約一年後生效。印度貿易部說，包括紡織等99%印度出口品，能免關稅銷往英國；而英國輸入印度的商品，也有90%免關稅。

知情人士說，該協議是兩國的雙贏，蘇格蘭威士忌的進口關稅將從150％、立刻降到75%，未來十年續降至40%，印度消費者能以較低價格買到這種酒品。而且，印度也將逐漸鬆綁汽車配額制，將汽車關稅由100%降至10%。