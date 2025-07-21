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黃仁勳再賣輝達7.5萬股

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

根據向美國證管會（SEC）申報的文件，人工智慧（AI）晶片大廠輝達公司（Nvidia）執行長黃仁勳上周五（18日）再出售7.5萬股輝達股票，套縣約1,294萬美元。

出脫這批股票是黃仁勳既定售股計畫的一部分，按照3月的計畫，他將出售最多600萬股輝達股票。根據另一份向SEC申報的文件，黃仁勳在上周稍早出售了22.5萬股輝達股票，總價值約3,700萬美元。黃仁勳6月已開始按照這項計畫，交易股票。

受惠於對AI以及驅動大型語言模型的圖形處理器（GPU）需求激增，輝達公司的市值已突破4兆美元，成為全球市值最高的企業，而創辦人兼執行長的黃仁勳身價也跟著水漲船高。

財經新聞網站CNBC報導，在美國川普政府暗示將批准出口許可後，輝達上周宣布很快將會恢復讓H20晶片銷往中國。今年稍早美國官員曾表示，輝達需要特別許可才能銷售這些專為中國市場設計的晶片。輝達上周在聲明中說：「美國政府已向輝達保證將核發許可，輝達希望盡快開始交貨。」

美國 文件 中國市場

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