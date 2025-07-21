高檔藝品市場 急遽萎縮

受到升息與關稅因素影響，高檔藝術品市場急遽萎縮，市場研究業者ArtTactic指出，去年逾1,000萬美元畫作拍賣的成交額暴跌了44%，今年市況仍將持續低迷。

從今年5月蘇富比紐約拍賣會可以清楚看到市場的轉變，當時瑞士藝術家賈柯梅蒂（Alberto Giacometti）的一件標價7,000萬美元的雕塑作品因無人出價而流拍。

這些數據與事實證明，賈柯梅蒂、安迪沃荷（Andy Warhol）等大師根本不是聯準會主席鮑爾的對手，昂貴藝術品對升息的敏感度甚至超越精明投資人的預期。

可能的解釋是，在2008-2009年金融危機後，全球興起了一股將藝術品視為一種資產類別的風潮，使得高檔藝術品市場對利率更加敏感。

在2009至2022年資金成本低廉時期，避險基金創辦人、私募基金經理人等超級富豪將大量資金投入稀有畫作，他們利用匯集數十年拍賣結果的專業資料庫，量化投資畫作的風險並且更容易找到可轉手獲利的熱門藝術家。

包括管理Third Point避險基金的洛柏（Dan Loeb）、職棒大聯盟紐約大都會球團的老闆柯恩（Steve Cohen）等華爾街大咖，購買了安迪沃荷、德庫寧（ Willem de Kooning）和巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）等戰後和當代藝術家的作品，使這些畫作的身價扶搖直上。

在此期間，高檔藝術品的銷售呈現爆炸式成長，瑞銀的報告顯示，在2009至2022年，1,000萬美元及以上藝術品的拍賣價飆增了700%，而低於5萬美元藝術品的拍賣價僅增加了12%。

市場分析師說，近年市場降溫的另一原因可能是這些超級富豪收藏家日益擔憂未來，關稅和經濟的不確定性使他們謹慎以對，不會貿然將數百萬美元的資金投入繪畫等非流動性資產。