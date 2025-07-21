日本參院選情撼動日圓 市場嚴防今天匯價重挫

日本參議院選舉20日舉行投開票，國營電視台NHK的出口民調顯示，自民黨和公明黨組成的執政聯盟恐將難以繼續維持席次多數，可能進一步受到打擊首相石破茂的領導地位。市場正嚴防日圓匯價21日恢復交易時的重挫局面。

日本股市和債市21日將因國定假日休市，但匯市仍將開盤，將率先反映投資人對選舉結果看法。

NHK出口民調顯示，執政聯盟預估將獲得32-51席，極有可能達不到維持參議院多數所需的50席。其他電視台則預估執政聯盟將保住41至43席。若執政聯盟席次少於46席，那將創下該聯盟1999年組成來的最少席次。

據截稿前NHK最新的開票快報，執政聯盟僅拿下30席，還有37個席次未定。若執政聯盟最終真的未能保住多數，將是該聯盟繼去年秋季眾議院選舉來，第二次遭遇挫敗，石破茂做為國家領導人的資格將遭受質疑，進一步打亂他的政策安排，並增添還在進行中的美日貿易談判複雜度。

儘管執政聯盟很有可能難保多數席次，石破茂仍不打算選後辭去首相一職，他接受朝日電視台訪問，被問到選後是否有意繼續擔任首相時，回答「那是正確的」。自民黨仍將在參、眾兩院維持最大黨，石破茂可能會在其他在野黨的協助下，繼續執政。

投資人已密切關注日本這場選情，因為各政黨都開出擴大支出的競選支票，引發對日本財政紀律的疑慮，並已推升日本公債殖利率到20多年來最高水準。

日本這次參議院選戰的議題焦點，集中在選民對物價上漲的不滿。在日本超過十年未曾實際體驗過物價上漲後，如今薪資上漲幅度卻跟不上物價通膨速度，導致這次小黨得票率激增，包括主打「日本人優先」口號的右翼新興政黨參政黨。出口民調顯示，參政黨的參院席次預料激增至10-15席，遠多於原先的一席。

幾乎所有在野黨都主張，應調降消費稅以幫助減輕家庭負擔，石破茂政府則支持普發現金，因為後者對國家財政影響較小。石破茂領導的執政聯盟在失去國會多數優勢後，須尋求更多在野黨支持來通過法案，可能被迫在消費稅議題做出妥協。

在國內選戰打得不可開交之際，日本也正面臨8月1日的與美關稅談判最後期限，川普宣布的日本對等關稅稅率為25%。彭博經濟學家估算，美方這項關稅將導致日本國內生產毛額（GDP）中期減少0.9%。除此之外，川普也正要求日本進一步提高國防支出。