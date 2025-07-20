AI機器人大進擊！輝達強攻人形機器人 看好將成為下一個兆級美元產業

機器人大進擊！6大公協會力推台灣AI機器人產業大聯盟，將於22日舉行成立大會。AI趨勢帶動自動化、物流、倉儲等智慧製造工業和人形機器人應用，全球大廠紛紛布局智慧製造AI機器人方案。AI晶片大廠輝達（NVIDIA）看好人形機器人將是下一個兆級美元產業，市場展望審慎樂觀，台廠包括鴻海集團等，也與輝達合作布局機器人自動化軟硬體整合方案。

創新應用與外銷

台灣AI機器人產業大聯盟由台灣工具機暨零組件工業同業公會、台灣機械工業同業公會、電機電子工業同業公會、台北市電腦商業同業公會、台灣雲端物聯網產業協會、台灣智慧自動化與機器人協會等6大公協會共同發起，目的推動台灣AI機器人創新應用與國際輸出，讓AI機器人跨域整合與國際接軌。

國際機器人協會（IFR）在今年1月指出，今年機器人產業將呈現5大主要趨勢，其中機器人領域的人工智慧（AI）趨勢正在成長，AI驅動的機器人模擬技術，將持續在傳統工業以及服務機器人應用開花結果。整體觀察，目前智慧製造AI機器人產品主要有3種類型，包括機械手臂、自動搬運（AMR）、開發完整方案（full-stack）等。

機械手臂正夯

AI用工業機器人目前主要應用於工業機器手臂產品，以ABB、FANUC、KUKA、YASKAWA等4大廠為主，其中工業機器手臂齒輪超過9成來自日本KHK、宮本（Miyamoto Engineering）和岡本工機（Okamoto-Kouki）等3大廠商，機器手臂和AI機器人齒輪屬於少量多樣市場，進入門檻和利潤相對高。

台灣廠商在智慧製造AI機器人關鍵零組件和系統應用方案，關鍵角色也浮出檯面，包括上銀集團、正崴集團、台達電、廣達集團、華碩、英業達、新漢、寶元數控、均豪精密、達明機器人、微星、研華、凌華、廣運、所羅門、盟立自動化等，布局協作型機器人、工業電腦以及AI應用與系統整合方案。

輝達開發大腦核心

輝達執行長黃仁勳7月中旬造訪中國時指出，人形機器人與AI的技術突破恰逢其時，發展機遇難得；他在6月下旬輝達股東會中表示，機器人技術將是人工智慧之外，輝達潛在成長的最大市場。

輝達已開發下一代Thor Blackwell機器人運算處理器（Thor Blackwell Robotics Processor），可在自動搬運（AMR）和人形機器人領域大顯身手，並成為人形機器人的大腦核心。

輝達AI晶片重要晶圓代工夥伴、台積電董事長暨總裁魏哲家預期，今年和2026年人形機器人要扮演產業成長要角「還太早」，因為設計開發比較複雜，不過他引述客戶談話內容，人形機器人商機將大於電動車10倍，未來成長可期。

台廠積極布局零組件

台廠積極與輝達合作，布局機器人自動化軟硬體整合應用。鴻海先前表示，與輝達合作開發機器人關鍵技術，已推出完整機器人製造平台。外媒透露，鴻海與輝達討論在美國德州休士頓新廠布建人形機器人，用以製造輝達AI伺服器。

台廠也積極布局人形機器人關鍵零組件，精密零件機械加工廠宇隆諧波減速機產品預期2026年逐步出貨，主要提供歐美客戶採用，宇隆並開發人形機器人手指應用微型行星減速機、旋轉致動器用諧波減速機和擺線減速機等，未來規劃布局AI機器人一體式電驅動系統。

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