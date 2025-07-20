快訊

靠呼吸器續命20年…15歲車禍後昏迷至今 沙烏地阿拉伯「沉睡王子」離世

「只會混日子、吹冷氣」身障員工控遭高層羞辱 高雄輪船公司總經理回應了

摩根大通開始追蹤泰達電 給予「加碼」評級…估股價看漲12%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
摩根大通看旺泰達電股價。圖取自泰達電網站
摩根大通看旺泰達電股價。圖取自泰達電網站

摩根大通（小摩）已開始追蹤台達電旗下泰國子公司泰達電，給予該股「加碼」（Overweight）評級，股價目標價為154泰銖，意味著有望比18日的收盤價再漲12%。

小摩認為，泰達電是東協規模最大的上市電子製造商，也是資料中心與電動車電源解決方案的主要供應商，有利攫取結構性的成長機會，預估泰達電2025年度營收有望成長9%、2026年度可能勁增18%、2027年度再成長12%，成長動能來自其電源解決方案的需求保持不墜、人工智慧（AI）支出的韌性，以及雲端服務供應商的持續投資。

小摩預測，隨著泰達電2026年起將接獲液冷系統訂單，毛利率可望擴張，2025-2027年度獲利的年均複合成長率（CAGR）將達到23%。

該銀行也指出，泰達電的高估值溢價有其道理，反映該公司為泰國資料中心與AI伺服器題材的唯一直接受惠企業，具備稀少價值，而且也是泰國SET50與SET100等主要股市指數的核心成分股。

電動 規模 泰國 台達電

延伸閱讀

日參院大選「日本人優先」黨看漲 小泉人氣恐難救自民黨

小摩：欣興受惠於長期需求正面 但原料供給受限

iPhone 17出貨帶動台鏈 大摩看好6大台廠受惠、這檔個股列「首選」

高盛唱旺亞股 挺台、港、韓…看好美關稅「利空出盡」

相關新聞

為打造更聰明AI模型…業者砸重金延攬專才！加速捨棄聘請低薪標註員

頂尖的人工智慧（AI）集團正以高薪延攬產業專家，取代在非洲、亞洲的低薪資料標註員，力圖打造更聰明、更強大的AI模型。

摩根大通開始追蹤泰達電 給予「加碼」評級…估股價看漲12%

摩根大通（小摩）已開始追蹤台達電旗下泰國子公司泰達電，給予該股「加碼」（Overweight）評級，股價目標價為154泰...

Grok「金髮AI夥伴」太火辣！馬斯克為避免爭議 將另出孩童友善版App

特斯拉執行長馬斯克表示，他旗下的人工智慧（AI）新創公司xAI將打造一款致力於推出友善孩童內容的App，名為「Baby ...

黑石集團退出收購TikTok美國業務 路透：凸顯交易複雜性

路透報導，私募基金巨擘黑石集團（Blackstone）已退出收購短影音平台TikTok美國業務的競爭，顯示此項交易的複雜...

微軟與國防部業務 不用中國工程師

調查新聞網站ProPublica近期報導引發外界質疑國防部過度依賴微軟在中國工程師，促使國防部下令調查。對此，微軟宣布已...

Coldplay演唱會意外抓包婚外情 科技公司CEO辭職

一段婚外情意外在英國酷玩樂團演唱會遭「親吻鏡頭」抓包後，出軌的美國科技公司Astronomer執行長拜倫已提出辭呈。這起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。