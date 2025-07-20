摩根大通開始追蹤泰達電 給予「加碼」評級…估股價看漲12%

摩根大通（小摩）已開始追蹤台達電旗下泰國子公司泰達電，給予該股「加碼」（Overweight）評級，股價目標價為154泰銖，意味著有望比18日的收盤價再漲12%。

小摩認為，泰達電是東協規模最大的上市電子製造商，也是資料中心與電動車電源解決方案的主要供應商，有利攫取結構性的成長機會，預估泰達電2025年度營收有望成長9%、2026年度可能勁增18%、2027年度再成長12%，成長動能來自其電源解決方案的需求保持不墜、人工智慧（AI）支出的韌性，以及雲端服務供應商的持續投資。

小摩預測，隨著泰達電2026年起將接獲液冷系統訂單，毛利率可望擴張，2025-2027年度獲利的年均複合成長率（CAGR）將達到23%。

該銀行也指出，泰達電的高估值溢價有其道理，反映該公司為泰國資料中心與AI伺服器題材的唯一直接受惠企業，具備稀少價值，而且也是泰國SET50與SET100等主要股市指數的核心成分股。