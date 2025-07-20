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Grok「金髮AI夥伴」太火辣！馬斯克為避免爭議 將另出孩童友善版App

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
Grok近期推出可和3D動畫人物互動的「夥伴模式」，當中的女角Ani引起一些爭議。 圖／擷自網路
Grok近期推出可和3D動畫人物互動的「夥伴模式」，當中的女角Ani引起一些爭議。 圖／擷自網路

特斯拉執行長馬斯克表示，他旗下的人工智慧（AI）新創公司xAI將打造一款致力於推出友善孩童內容的App，名為「Baby Grok」。雖然他並未對此提供進一步細節，但這或許是為了降低他近來推出新的「AI夥伴」功能所引起的爭議。

xAI本月稍早推出新版聊天機器人Grok 4，距離前一版本上架不過短短幾個月，凸顯出當前的AI發展速度飛快。

xAI在推出Grok 4後，接著宣布將推出一項iOS的SuperGrok訂戶獨享功能「夥伴模式」（Companion Mode）。用戶將可選擇一名3D動畫AI角色進行個人化互動，目前可選擇的角色包括一名穿著哥德風服飾的女角「Ani」，和另一名穿著紅色帽T的浣熊動物角色「Bad Rudi」，馬斯克也已表示今後會加裝另一名男性角色「Valentine」。

不過，這名女角Ani的性感設計和調情語氣卻引發了爭議，尤其她讓許多家長擔心，就算開啟了Grok的「兒童模式」，小孩仍然可以與她互動。

馬斯克表示，旗下AI新創公司xAI將會推出一款友善孩童的App「Baby Grok」。 路透
馬斯克表示，旗下AI新創公司xAI將會推出一款友善孩童的App「Baby Grok」。 路透

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