Grok「金髮AI夥伴」太火辣！馬斯克為避免爭議 將另出孩童友善版App

特斯拉執行長馬斯克表示,他旗下的人工智慧(AI)新創公司xAI將打造一款致力於推出友善孩童內容的App,名為「Baby Grok」。雖然他並未對此提供進一步細節,但這或許是為了降低他近來推出新的「AI夥伴」功能所引起的爭議。

We’re going to make Baby Grok @xAI, an app dedicated to kid-friendly content