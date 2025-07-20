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中歐同意設工作組 汽車數據跨境流動合作

中央社／ 台北20日電

中歐峰會預計在中國舉行前夕，中國網信辦近日表示，中國和歐盟同意設立工作組，針對中歐汽車領域數據跨境流動展開合作。

綜合財聯社等陸媒報導，中國網信辦發文表示，中歐數據跨境流動交流機制第2次會議當地時間17日在布魯塞爾舉行。會議結合雙方企業訴求，就堅持雙向對等原則進一步發揮機制作用，推動規則聯通等達成廣泛共識。雙方同意設立工作組，就中歐汽車領域數據跨境流動開展合作。

歐盟外交官稍早前向美國政治新聞網站Politico透露，歐盟領導人將於7月24至25日訪問中國，舉行中歐峰會。

據表示，峰會將首先在北京登場，第2天會議在安徽省舉行。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）及歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）將代表歐盟出席峰會。

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