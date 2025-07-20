未來一周注意美股三大觀察變數

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有三大觀察變數。首先是川普關稅，川普延長對等關稅豁免期至8月1日，關注川普政府與各國就關稅協議的談判進展。

其次是經濟數據，未來一周要公布的數據包括7月S&P全球製造業採購經理人指數（PMI）初值、6月耐久財訂單、新屋銷售、成屋銷售等。

三是企業財報，未來一周將公布財報的企業包括字母、特斯拉、英特爾、ServiceNow、IBM、德州儀器、恩智浦、可口可樂、達美樂披薩、奇波雷墨西哥燒烤、通用汽車、西南航空、美國航空、洛克希德馬丁、雷神、諾斯洛普格魯曼、通用動力、鋼鐵動力、紐蒙特礦業、GE Vernova、新世紀能源、直覺手術、賽默飛世爾、丹納赫等。

富蘭克林投顧指出，雖然目前面臨關稅阻力，但可能已經先行反映在住房、商業投資、消費數據中，經濟應該不致於衰退。「大而美法案」延長了「2017年減稅和就業法案」減稅項目，個人減稅效果有望在2025年秋季開始發酵，許多企業稅也可追溯到2025年1月1日，代表企業稅影響可能會在本季就開始浮現，兩者都應有助刺激經濟增長。

富蘭克林投顧表示，預計「大而美法案」與聯準會（Fed）降息預期的正面力量很快將超過新關稅帶來的負面影響，讓美國經濟能在2026年重新加速。根據統計，1950年以來，在50天內反彈幅度最大的10次中，S&P 500指數平均在未來3個月、6個月、1年分別上漲6.4%、10.5%、16.4%，這也代表未來數個月美股可能還有進一步上漲的空間。

富蘭克林投顧分析，就企業獲利來看，Factset統計，至7月11日為止，2025年S&P 500企業獲利預計將成長9%。其中，科技（+17.9%）、通訊服務（+15.2%）、醫療保健（+13.2%）等類股成長動能均有望超越整體S&P 500指數。