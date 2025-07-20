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Coldplay演唱會意外抓包婚外情 科技公司CEO辭職

中央社／ 紐約19日綜合外電報導
一家AI公司CEO在酷玩樂團音樂會上，被鏡頭意外曝光婚外情，除丟掉飯碗外，也引發隱私權討論。 美聯社
一家AI公司CEO在酷玩樂團音樂會上，被鏡頭意外曝光婚外情，除丟掉飯碗外，也引發隱私權討論。 美聯社

一段婚外情意外在英國酷玩樂團演唱會遭「親吻鏡頭」抓包後，出軌的美國科技公司Astronomer執行長拜倫已提出辭呈。這起事件在網路發燒，激發不少無情迷因梗圖。

美聯社報導，根據紐約人工智慧（AI）及數據公司Astronomer今天在職場社群平台領英（LinkedIn）發布的聲明，拜倫（Andy Byron）已辭去執行長一職。

Astronomer的聲明寫道：「Astronomer堅守自創立以來所秉持的價值與文化，也要求我們的領導階層在行為和責任上樹立標竿，而這方面近期未能達標。」

Astronomer前一天才宣布拜倫已被停職，董事會也正式展開相關調查。

這起事件要從酷玩樂團（Coldplay）16日在美國麻州狐堡（Foxborough）的演唱會說起。

演唱會期間，炒熱現場氣氛且具有娛樂性的「親吻鏡頭」（kiss cam）捕捉到1對男女親密相擁並甜笑著，男方兩手熊抱女方，女方則向後依偎著男方。當兩人發現自己上了大螢幕，女方露出訝異神色並用手摀臉，隨即轉過身背對鏡頭。男女雙方接著先後閃避拍攝範圍。

酷玩樂團主唱克里斯馬汀（Chris Martin）當時還開玩笑說：「他們要麼是在搞婚外情，不然就是非常害羞。」

短短數小時之後，網友便查出男方是Astronomer執行長拜倫，女方是該公司人資長凱波特（Kristin Cabot）。

這段影像在網路瞬間爆紅，美國媒體CNBC報導，X、Instagram和TikTok等平台的觀看次數達數百萬之譜，並催生好幾千個迷因梗圖（meme）。

Astronomer員工總數不到500，這間原本鮮為人知的公司似在今天聲明中提到了這起「親吻鏡頭」效應對公司聲譽的影響。

這間企業指出：「儘管外界對我們公司的看法可能在一夜之間有所改變，但我們的商品、我們對客戶的服務卻始終如一。」

Astronomer在找尋新任執行長期間，公司共同創辦人兼產品長德喬伊（Pete DeJoy）獲任命暫代執行長一職。

美國 演唱會 樂團

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