貿易戰效應 美國資產失寵…全球資金今年流入美股占比跌破50%

美國銀行（BofA）指出，隨著貿易戰點燃外界對所謂美國例外論的質疑，2025年流入美國的全球股票資金占比大幅下降，從去年的逾七成降至不到50%。

美銀策略師團隊引用EPFR Global數據指出，美國股票基金今年來吸引的資金略低於總資金流一半，2024年這個數字為72%。過去三個月流入美國股票基金的外資不到20億美元，遠低於1月的340億美元。

美國總統川普貿易政策反覆無常、財政赤字不斷膨脹及美元重貶，已導致投資人對美國資產的熱情大打折扣。儘管川普暫停課徵一個世紀以來最嚴厲關稅後，美國股市標普500指數已從4月低點回升，該指數今年表現仍落後其他國際股市指數。

一些資產管理公司已警告，受川普政府帶來的政治風險影響，美國已不再是外資安全歸宿。瑞銀集團（UBS）預測專家上周表示，標普500指數最近在科技股帶領下反彈並改寫歷史新高，顯示投資人對關稅上升帶來的經濟衝擊看法過於樂觀。

另一方面，市場也已快速擺脫川普與美國聯準會（Fed）主席鮑爾緊張關係似乎不斷升高的利空。美銀策略師哈奈特（Michael Hartnett）指出，投資人已提前為Fed就利率讓步布局，重申美股正在醞釀泡沫的看法，認為如果市場無視通膨預期上升及債券殖利率創新高，將是美股醞釀泡沫的最明確跡象。

紐約時報報導，根據全球金融服務公司明晟（MSCI）估算，對使用日圓或歐元的投資人而言，如果把2025年上半年美元與美股波動全部納入考量，美股風險在某些方面甚至高於向來危機四伏的新興市場。根據MSCI以旗下主要指數和美元計算的年化報酬率，2025年上半年美股投資報酬率為5.8%，低於新興市場股票的14.9%，與2009至2024年美股報酬率較高的情況相反。

MSCI研究長萊斯特（Ashley Lester）表示，近期情勢是否只是短期「震盪」，還是全球金融市場新一波長期變革的序曲，目前仍不得而知。紐時指出，即便美國最終重拾過往地位，分散投資仍是合理之舉。