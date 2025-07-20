那指連五日攻頂 本周Alphabet 、特斯拉財報聚焦

那斯達克綜合指數上周五（18日）再創新高，企業財報和經濟數據顯示美國經濟挺得住川普掀起關稅戰所帶來的衝擊。Alphabet和特斯拉（Tesla）本周率「科技七雄」之先發布財報，有機會帶動美股再衝新高。

儘管企業財報捷報連連，前一個交易日創新高的標普500指數上周五微跌，道瓊工業指數也小跌142點，那斯達克則連五日創下歷史新高。

一周下來，標普上漲0.6%，那斯達克上漲1.5%，道瓊工業指數則微跌0.1%。

台積電ADR上周五自歷史新高回落2.1%，周線漲幅仍高達4.3%；費城半導體指數跌不到0.1%，周線漲0.6%。

聯準會（Fed）理事沃勒重申支持7月降息，並暗示若7月開會維持利率不動，他可能投下反對票；此外，密西根大學數據顯示，消費者預期未來一年物價年增率為4.4%，較上月5%回落。美國10年期公債殖利率下跌2個基點，來到4.43%，一周下來仍小幅上揚。

LPL Financial首席經濟師羅奇說：「通膨預期有所好轉，投資人終於有好消息可振奮，從這份報告來看，走勢相當樂觀。」