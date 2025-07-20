1分鐘看世界／支付業者Block納入標普500 凸顯加密幣正邁向主流

金融科技公司Block獲納入標普500指數，取代石油商Hess，凸顯數位支付和加密幣躍為主流。Block從支付處理起家，整合比特幣支付功能後已壯大為數位資產要角。子公司Square今年獲准透過Cash App直接提供消費者貸款。

美國／Meta拒簽歐盟AI守則 認為管制太嚴恐阻礙成長

臉書母公司Meta拒絕簽署歐盟去年訂定的AI實務守則，批評管太寬將阻礙成長。Meta全球事務長科普蘭說，歐洲在AI領域朝往錯誤方向，守則為AI模型開發商帶來法律不確定性。

敘利亞／同意與以色列停火 結束數日來衝突

以色列和敘利亞18日同意停火，結束數日來衝突。敘國斯威達省近周陷入暴亂，貝都因武裝分子和德魯士人爆發衝突。以色列以保護德魯士族為由，對大馬士革和南部敘國政府軍發動空襲。

英國／跟進歐盟腳步 調降俄國油價上限

英國政府宣布，將跟進歐盟進一步削減俄羅斯能源收入，9月2日起對俄國原油價格上限調降至每桶47.6美元。歐盟稍早通過對俄第18輪制裁方案，設定俄油價格上限至低於市價的15%。

西班牙／司法監聽系統採用華為技術 政府強調不具安全風險

西班牙政府證實在Sitel司法監聽系統使用華為技術，強調該系統不具安全風險且只供內政部門使用，無涉情報機關CNI與任何機密資訊。美國會議員曾因此事，要求美方不與西班牙分享情報。

日本／關西電力擬建新核電廠 福島核災後首例

共同社報導，關西電力公司計劃在福井縣美濱核電廠區內啟動地質調查，為新建核電廠做準備，最快本周向美濱町說明規畫。若是落實，將成為2011年福島核災以來首座新建的核能發電廠。

印度／信實集團投入乾淨能源 超級工廠最快一年後營運

富豪安巴尼領導的信實工業集團宣布，旗下乾淨能源超級工廠四至六季後開始營運，生產的綠能產品包括太陽能板、電池、以及製造綠氫的電解槽，有助降低至少四分之一的集團能源成本。

印尼／強化與澳洲金融合作關係 將發行澳幣計價袋鼠債券

印尼當局預定8月發行首批澳幣計價「袋鼠債券」，強化與澳洲的金融合作關係，料將開啟澳洲投資印尼的新途徑。印澳兩國也將檢視五年前生效、已促使雙邊貿易額倍增的自貿協議。